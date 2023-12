Le réseau ferroviaire à grande vitesse de Californie reçoit un financement fédéral record pour son expansion

Le projet de train à grande vitesse de Californie a obtenu une augmentation significative du financement du gouvernement fédéral, avec plus de 3 milliards de dollars accordés dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures. Cette annonce marque une étape majeure dans le développement du transport ferroviaire à grande vitesse en Californie.

Le sénateur californien Alex Padilla et la représentante Nancy Pelosi ont confirmé la nouvelle, exprimant leur fierté quant à l'engagement de l'État à être à l'avant-garde du train à grande vitesse aux États-Unis. Grâce à ce financement fédéral substantiel, la Californie fait un pas de plus vers la réalisation de sa vision d'un réseau ferroviaire à grande vitesse complet.

La subvention représente le plus grand montant de financement fédéral accordé à la California High-Speed ​​Rail Authority depuis que le projet a été approuvé par les électeurs en 2008. Elle sera principalement utilisée pour achever le segment d'exploitation initial, qui reliera Merced à Bakersfield le long d'une route 171- piste électrifiée d'un kilomètre. Ce segment devrait commencer ses opérations vers 2030.

De plus, le financement contribuera à l'acquisition de rames électriques à grande vitesse qui permettront à terme un trajet de 500 milles entre la Bay Area et le Grand Los Angeles. La phase 1 du projet, englobant le segment opérationnel initial, devrait commencer ses opérations dans les années 2030. La deuxième phase vise à étendre le système à plus de 800 milles, reliant Sacramento et San Diego.

Des progrès remarquables ont été réalisés sur le front de la construction, en particulier dans la Vallée Centrale. Plusieurs projets d'infrastructure majeurs ont été achevés, démontrant la dynamique de l'initiative ferroviaire à grande vitesse. En signe de soutien, l’administration Biden avait précédemment accordé 200 millions de dollars au projet, soulignant son engagement en faveur de l’énergie propre et du transport ferroviaire de passagers.

Divers défis nous attendent, comme l'achèvement des travaux géotechniques nécessaires au creusement de tunnels dans les montagnes du sud de la Californie. Cette phase du projet devrait être exigeante et coûteuse. Cependant, la California High-Speed ​​Rail Authority reste déterminée à surmonter ces obstacles dans la poursuite d'un réseau ferroviaire complet qui révolutionnera les transports dans l'État.

L'important financement fédéral accordé au projet California High-Speed ​​Rail témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir des solutions de transport durables et efficaces. Grâce à un soutien continu et à l’allocation de ressources, la Californie est en passe de devenir un leader de premier plan dans le domaine de la technologie ferroviaire à grande vitesse, ce qui bénéficiera à la fois à l’économie et à l’environnement.

