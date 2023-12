La Commission des services publics de Californie interdit l'exportation d'énergie solaire à des fins de compensation des services publics

By

La California Public Utilities Commission (CPUC) a pris une décision controversée qui empêche les clients de l'énergie solaire et du stockage d'exporter de l'électricité vers le réseau et de recevoir une compensation pour leurs frais de livraison de services publics. Cette décision marque un nouveau coup dur pour l'industrie de l'énergie solaire sur les toits en Californie, qui a déjà fait face à une série de décisions préjudiciables de la part de la CPUC.

Auparavant, les propriétaires de panneaux solaires sur les toits étaient encouragés à installer des batteries pour exporter de l'électricité pendant les périodes de forte demande, réduisant ainsi le besoin de centrales au gaz naturel moins efficaces et stabilisant les prix. Cependant, en vertu de la nouvelle décision, les frais de « livraison » et de « production » sur les factures de services publics sont désormais classés séparément. Cela signifie que les exportations de batteries solaires ne peuvent pas être utilisées pour compenser les frais de « livraison » imposés par le service public.

La Solar Energy Industries Association (SEIA) a exprimé sa déception face à la décision de la CPUC, affirmant qu'elle modifiait encore davantage le paysage de l'énergie solaire sur les toits en Californie. Le marché de l'énergie solaire sur les toits de l'État, autrefois florissant, a déjà été lourdement impacté par les précédentes décisions réglementaires, entraînant une diminution significative des installations solaires et la perte de milliers d'emplois.

En outre, la CPUC a récemment réduit la valeur de la compensation des exportations d’énergie solaire sur les toits pour les comptes à compteurs multiples, ajoutant ainsi aux défis auxquels est confrontée l’industrie. Ces mesures visaient à encourager l’adoption du stockage d’énergie par batterie parallèlement à l’énergie solaire, mais la dernière décision sape l’objectif de promouvoir le stockage distribué sur le réseau.

Les analystes estiment que cette décision réduira les économies réalisées grâce aux systèmes solaires plus stockage de 10 à 15 %, prolongeant ainsi le retour sur investissement moyen. À la suite de ces décisions, la SEIA prévoit un déclin de 40 % du marché solaire résidentiel et un déclin de 25 % du secteur des toitures commerciales dans les années à venir.

L'industrie de l'énergie solaire et du stockage exhorte les dirigeants des États et la CPUC à reconsidérer leurs décisions avant que de nouveaux dommages ne soient causés au marché californien de l'énergie propre. Cependant, on craint que des défis supplémentaires ne surviennent, car de grands services publics appartenant à des investisseurs ont proposé d'imposer des frais mensuels fixes à tous les contribuables, quelle que soit leur consommation d'électricité.

Il est clair que les récentes décisions de la CPUC ont eu un impact significatif sur l'industrie de l'énergie solaire sur les toits en Californie, qui était autrefois considérée comme un leader en matière d'énergie renouvelable. L’État est désormais confronté à un tournant critique pour déterminer l’avenir de son marché de l’énergie propre et la capacité des particuliers et des entreprises à participer à la transition vers un système énergétique durable.