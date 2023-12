Quatre-quarts décadent au fromage à la crème et à la vanille

Laissez-vous tenter par les saveurs paradisiaques de ce quatre-quarts décadent à la vanille et au fromage à la crème. Avec sa texture moelleuse et tendre, ce gâteau satisfera à coup sûr tout amateur de desserts. La combinaison de fromage à la crème crémeux et de vanille parfumée crée un régal vraiment irrésistible.

Ce quatre-quarts se démarque des autres par sa texture dense et moelleuse. Contrairement aux quatre-quarts secs et friables, l'ajout de fromage à la crème à la pâte donne à ce gâteau une mie tendre à la fois riche et satisfaisante. Il n’est pas étonnant que le quatre-quarts au fromage à la crème et au beurre soit apprécié depuis des générations.

Pourquoi vous allez tomber amoureux de cette recette :

1. Saveur riche et beurrée : La combinaison de beurre et de fromage à la crème offre un goût délicieux et pas trop sucré. C'est parfait pour ceux qui apprécient l'équilibre des saveurs.

2. Texture moelleuse et tendre : Le fromage à la crème de cette recette garde le gâteau incroyablement moelleux et tendre. Dites adieu aux quatre-quarts secs !

3. Facile à préparer : Malgré son apparence sophistiquée, ce quatre-quarts est étonnamment simple à préparer. Avec seulement quelques ingrédients de base et aucun équipement spécial requis, vous obtiendrez un délicieux gâteau en un rien de temps.

Ingrédients pour le quatre-quarts parfait :

– 2 ½ tasses de sucre : Pour un gâteau merveilleusement sucré.

– 1 tasse de beurre (2 bâtonnets, 8 oz), ramolli à température ambiante : ajoute de l'humidité et de la richesse au gâteau.

– 8 oz de fromage à la crème, température ambiante : Donne au gâteau une saveur acidulée et rehausse le goût.

– 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille : Rehausse les saveurs de la pâte.

– 1 ½ cuillère à café d'extrait d'amande : Ajoute de la profondeur au goût du gâteau.

– 6 œufs, température ambiante : Fournit une texture incroyable et lie tous les ingrédients.

– 3 tasses de farine tout usage (à la cuillère et nivelée) : La base de cette recette de gâteau.

– ¼ cuillère à café de sel : équilibre les saveurs.

– ½ cuillère à café de bicarbonate de soude : Aide le gâteau à lever pendant la cuisson.

Comment préparer le quatre-quarts parfait :

1. Préparation : Préchauffer le four à 325°F. Graisser un moule à pâtisserie de 10 tasses avec du beurre et enduire ses côtés intérieurs de farine.

2. Pâte : Dans un grand bol, battre ensemble le beurre et le sucre jusqu'à consistance mousseuse et bien mélangée. Ajoutez ensuite l'extrait de vanille, l'extrait d'amande et le fromage à la crème. Bien mélanger. Ajoutez un œuf à la fois, en mélangeant juste assez pour combiner. Dans un autre bol, mélanger la farine, le sel et le bicarbonate de soude. Incorporez progressivement les ingrédients secs à la pâte humide.

3. Cuire au four : Versez la pâte dans le moule à gâteau préparé, tapotez-la sur le comptoir pour libérer les bulles d'air et faites cuire au four pendant 1 heure 15 minutes à 1 heure 25 minutes, ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré en ressorte propre. Laissez le gâteau refroidir sur une grille pendant 20 minutes, puis retournez-le délicatement sur une assiette.

4. Servir : Saupoudrez le gâteau de sucre en poudre et servez-le avec des amandes effilées et des baies fraîches pour une gâterie encore plus délicieuse.

Laissez-vous tenter par les saveurs divines et la texture délicate de ce quatre-quarts au fromage à la crème et à la vanille. C'est un dessert vraiment paradisiaque qui vous donnera envie d'en redemander.