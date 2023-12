Destiny 2 supprime le pack de démarrage controversé Pay-to-Win suite à un contrecoup

Les joueurs de Destiny 2 ont été frustrés et inquiets lorsqu'une microtransaction « pack de démarrage » de 15 $ a été introduite lors du lancement de Season of the Wish. Le pack, qui contenait des armes puissantes et du matériel de jeu qui nécessitent généralement des heures de jeu pour être gagnés, a suscité des critiques et des réactions négatives de la part de la communauté. Cela marque une rupture avec les microtransactions précédentes, qui se concentraient principalement sur les articles cosmétiques et permettant de gagner du temps.

La communauté Destiny 2 a rapidement exprimé son mécontentement, le créateur de contenu populaire Datto exprimant sa déception dans une récente vidéo YouTube. La suppression de l'article controversé fait suite à une vague de critiques négatives sur la vitrine Steam, les utilisateurs le qualifiant de « capitalisme », de « crime » et même d'« horreur psychologique ».

Cette controverse survient à un moment difficile pour Bungie, car la société est confrontée à des expansions décevantes et à une baisse de l'engagement des joueurs. Plus tôt cette année, Bungie a dû licencier 8 % de son personnel en raison de revenus inférieurs aux prévisions. L’ajout d’une microtransaction payante n’a fait qu’intensifier les préoccupations existantes.

En réponse à la réaction croissante, Bungie a discrètement retiré le pack de démarrage de son magasin, signalant une reconnaissance du fait que les préoccupations de la communauté étaient fondées. Lorsqu'il a été contacté pour commentaires, Bungie a refusé de fournir plus de détails concernant la décision.

Même si le modèle de monétisation de Bungie s'appuie de plus en plus sur les microtransactions et les DLC, il est clair qu'il existe une frontière ténue entre les pratiques acceptables et inacceptables. À l’avenir, il sera crucial pour Bungie de trouver un équilibre qui réponde aux attentes des joueurs sans compromettre l’équité du gameplay.

Questions fréquentes

1. Quelle a été la controverse autour du pack de démarrage Destiny 2 ?

La controverse est née de l'introduction d'un pack de démarrage de microtransaction de 15 $ offrant des armes puissantes et du matériel de jeu, offrant essentiellement un avantage de paiement pour gagner.

2. Comment la communauté Destiny 2 a-t-elle réagi ?

La communauté a exprimé sa frustration et son inquiétude, le créateur de contenu populaire Datto critiquant la microtransaction dans une vidéo YouTube. Les joueurs ont également laissé des critiques négatives sur la vitrine Steam, étiquetant l'article avec des étiquettes telles que « capitalisme » et « crime ».

3. Pourquoi Bungie a-t-il supprimé le pack de démarrage ?

Bungie a retiré le pack de démarrage de son magasin suite à la réaction négative, indiquant qu'il reconnaissait le bien-fondé des préoccupations de la communauté.

4. À quels défis Bungie est-il actuellement confronté ?

Bungie a été confronté à des expansions décevantes, à une baisse de l'engagement des joueurs et à des revenus inférieurs aux attentes, ce qui a conduit à un récent licenciement de personnel. L’introduction de la microtransaction controversée s’est ajoutée à ces défis existants.