La vague de froid devrait apporter de la neige et du vent dans l'ouest de la Caroline du Nord

Résumé : Un front froid rapide devrait balayer l'ouest de la Caroline du Nord, entraînant avec lui le premier événement météorologique hivernal important de l'année. Le système, connu sous le nom d'Alberta Clipper, inaugurera des températures froides, des vents violents et un risque de chutes de neige dans la région de mardi soir à mercredi.

À mesure que l'humidité se déplacera tard mardi soir, elle commencera d'abord par un mélange hivernal avant de se transformer en neige pendant la nuit. Cependant, les habitants d'Asheville et des vallées environnantes ne devraient pas s'attendre à une accumulation significative de neige en raison du manque d'humidité et des températures du sol relativement plus chaudes.

La probabilité d'accumulation de neige augmente avec l'altitude et les zones situées au-dessus de 3,500 3 pieds peuvent connaître des chutes de neige mesurables. Le terrain plus élevé le long de la frontière du Tennessee pourrait voir jusqu'à 6 pouces de neige, tandis que les sommets des Smoky Mountains pourraient accumuler 8 à XNUMX pouces.

Les automobilistes doivent se méfier des routes glissantes lors des déplacements de mercredi matin dans les zones qui reçoivent des chutes de neige. La neige devrait diminuer d'ici mercredi après-midi. Un avis météorologique hivernal a été émis pour les zones situées au-dessus de 3,500 XNUMX pieds dans plusieurs comtés, notamment Madison, Yancey, Mitchell, Swain, Haywood et Graham.

Au-delà de la neige, la région connaîtra également des températures froides et des vents forts tout au long de mercredi. Des rafales allant jusqu'à 40 mph sont possibles, ce qui rend la sensation encore plus froide avec des refroidissements éoliens dans les années 20. Cependant, la vague de froid sera de courte durée avec le retour du soleil jeudi et vendredi, avec des températures atteignant les 60 °C d'ici la fin de la semaine.

