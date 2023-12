Le bureau du shérif du comté de Buncombe demande un financement pour améliorer les patrouilles du centre-ville d'Asheville

By

Dans le but de renforcer la présence des forces de l'ordre dans le centre-ville d'Asheville, le bureau du shérif du comté de Buncombe recherche des fonds supplémentaires. Lors d'une réunion d'information avec les commissaires du comté, le bureau a demandé 186,000 XNUMX $ pour soutenir une initiative qui se poursuivrait jusqu'en juin. Le plan proposé vise à augmenter les patrouilles adjointes les vendredis et samedis soirs et à affecter du personnel au centre de renseignement en temps réel pour surveiller la zone.

Contrairement à l'article original, le bureau a précisé que cette initiative n'implique pas de nouvelles embauches mais affecte plutôt les adjoints existants à ces missions secondaires. La décision de mettre en œuvre ce plan a été motivée par les préoccupations exprimées par les travailleurs du centre-ville, qui restent insatisfaits de la réponse de la ville aux problèmes de sécurité publique.

Les commissaires du comté ont reporté le vote sur la demande de financement, choisissant d'examiner la proposition plus en profondeur avant de prendre une décision. L'inscription d'un amendement budgétaire pour les fonds demandés à l'ordre du jour du mois prochain est encore incertaine.

Le shérif Quentin Miller a souligné que son bureau était disposé à ajuster la date de début de l'initiative en fonction de la disponibilité du financement. Dans le cas où le financement serait approuvé, le bureau du shérif prévoit de collaborer avec la ville pour déterminer l'étendue et la logistique de leur couverture élargie des patrouilles.

Les patrouilles renforcées au centre-ville visent à répondre aux préoccupations croissantes des propriétaires d'entreprises et des travailleurs de la région. En augmentant la présence des forces de l'ordre pendant les nuits de pointe, le bureau du shérif du comté de Buncombe espère contribuer à un environnement plus sûr pour les résidents du centre-ville d'Asheville et les visiteurs.