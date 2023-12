Le Conseil commun de Buffalo enquête sur le loyer impayé de la marina du bassin Erie

Résumé : Le Conseil communal de Buffalo examine le montant d'argent dû à la ville par Smith Boys, la société qui exploitait la marina du bassin Erie au cours des 10 dernières années. Le bureau du contrôleur de la ville a publié un rapport au comité des finances du conseil détaillant le contrat avec Smith Boys et les écarts dans les paiements de loyer. Le contrat exigeait que Smith Boys paie 1 $ par an plus 20 % des bénéfices nets, mais la ville n'a reçu que 1 $ de frais de location et aucun paiement supplémentaire. Le Comité des finances demande aux représentants du ministère des Travaux publics et de Smith Boys d'assister à une réunion la semaine prochaine pour discuter davantage de la question.

La marina du bassin Erie de Buffalo est exploitée par Smith Boys depuis 2013, avec une prolongation de contrat de cinq ans expirant récemment. Le bureau du contrôleur de la ville estime que la marina génère environ 900,000 XNUMX $ de revenus bruts par an.

Cependant, il est apparu que Smith Boys n'a réalisé des bénéfices nets supérieurs à 80,000 XNUMX $ que pendant deux des neuf années du contrat. Les totaux financiers de la dernière année sont encore inconnus. Le Bureau du contrôleur a également découvert que le ministère des Travaux publics n'avait fourni aucune information financière lors de la vérification.

Outre les frais de location impayés, le contrat stipulait également qu'un audit indépendant soit effectué tous les deux ans et que l'exploitant fournisse une preuve d'assurance responsabilité civile générale. Cependant, le ministère des Travaux publics n'a pas été en mesure de fournir de rapports de vérification ni de preuves de conformité aux assurances.

Mitchell P. Nowakowski, membre du conseil commun de Buffalo, a exprimé son engagement à récupérer tout argent dû à la ville par Smith Boys et a souligné la mauvaise gestion au sein des services municipaux.

La prochaine réunion du Comité des finances, le 19 décembre, examinera plus en profondeur la question et demandera des réponses au ministère des Travaux publics et à Smith Boys. Le conseil espère remédier à cette situation et veiller à ce que toutes les parties impliquées respectent les termes du contrat à l'avenir.

