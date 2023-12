Alfred « Shivy » Brooks remporte le siège du conseil scolaire d'Atlanta

By

Alfred « Shivy » Brooks est devenu le vainqueur du second tour des élections du conseil scolaire d'Atlanta, battant la présidente sortante Tamara Jones. Les résultats non officiels montrent que Brooks est en tête avec environ 65 % des voix.

Brooks, actuellement professeur d'économie et de gouvernement à l'école secondaire Charles Drew du comté de Clayton, est sur le point de devenir le premier enseignant actif à siéger au conseil scolaire des écoles publiques d'Atlanta. Il prendra la relève de Jones en tant que représentant général du District 7.

La course entre Brooks et Jones a été très disputée, les deux candidats ayant obtenu un peu moins de 50 % des voix lors des élections générales du 7 novembre, ce qui a conduit à un second tour.

Brooks a recueilli un soutien important au cours de sa campagne, recevant le soutien de personnalités politiques éminentes telles que l'ancien maire d'Atlanta et ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Andrew Young, et l'ancien sénateur de l'État, Jason Carter. Il a également bénéficié du soutien de nombreux membres du conseil municipal d'Atlanta, dont le président du conseil Doug Shipman.

Cette victoire a une signification douce-amère pour Brooks, puisque son fils de 16 ans, Bryce Brooks, est décédé tragiquement plus tôt cette année alors qu'il tentait de sauver de jeunes enfants de la noyade en Floride. Bryce, qui a fréquenté les écoles publiques d'Atlanta, était junior à la Maynard Jackson High School.

Jones, qui siégeait au conseil scolaire depuis deux ans, avait obtenu le soutien du membre du conseil municipal Alex Wan, de la représentante de l'État Saira Draper et de la sénatrice de l'État Nan Orrock, entre autres.

Les récentes élections reflètent un changement dans le système électoral du conseil scolaire, les mandats étant désormais échelonnés pour éviter que l'ensemble du conseil soit remplacé tous les quatre ans.

Les résultats de DeKalb et du comté de Fulton ont révélé le soutien écrasant de Brooks, qui a reçu respectivement 72 % et 66 % des voix.

Alors que Brooks se prépare à assumer son nouveau rôle, nombreux sont ceux qui espèrent que son expérience en tant qu'éducateur apportera une nouvelle perspective et un nouvel aperçu au système scolaire public d'Atlanta.