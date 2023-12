Une nouvelle étude révèle une inflammation à long terme du cerveau après des lésions cérébrales répétées

Dans une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de Johns Hopkins Medicine, des scintigraphies cérébrales d'anciens athlètes de la NFL ont révélé des niveaux élevés d'une protéine de réparation appelée protéine translocatrice de 18 kDa (TSPO) présente longtemps après un traumatisme crânien (TCC). Les résultats, publiés dans JAMA Network Open, indiquent que les lésions cérébrales et les processus de réparation persistent des années après que les athlètes mettent fin à leur carrière dans les sports de collision, entraînant des problèmes cognitifs à long terme tels que la perte de mémoire.

Des études antérieures ont montré que la TSPO, une protéine associée aux cellules immunitaires du cerveau, est élevée en réponse aux TBI. L'étude récente a analysé les examens IRM et TEP de 27 anciens joueurs de la NFL et les a comparés aux examens de 27 athlètes sportifs sans collision. Les anciens joueurs de la NFL avaient de moins bons résultats aux tests d'apprentissage et de mémoire et présentaient des niveaux plus élevés de TSPO, en particulier dans les régions du cerveau associées à la mémoire et à l'attention.

Ces résultats ne concernent pas seulement les athlètes, mais également d’autres populations qui subissent des traumatismes crâniens légers uniques ou récurrents, comme le personnel militaire et les enfants qui se livrent à des activités impliquant des impacts à la tête. Bien que les chercheurs ne recommandent pas d'interventions médicamenteuses pour le moment, la surveillance des niveaux de TSPO grâce à des recherches plus approfondies peut aider à identifier les signes de résolution des blessures au fil du temps.

Les auteurs de l'étude prévoient de continuer à suivre les anciens athlètes de la NFL pour suivre les niveaux de TSPO et déterminer quels cerveaux guérissent et lesquels ne guérissent pas. Cette recherche en cours vise à éclairer le développement de lignes directrices personnalisées pour les périodes de repos et les médicaments potentiels pour faciliter le processus de guérison après des lésions cérébrales répétées.

Cette étude s’ajoute aux preuves croissantes selon lesquelles les sports de collision, y compris le football, peuvent entraîner des troubles cognitifs à long terme. Il met en évidence la nécessité de recherches et d'interventions supplémentaires pour atténuer les risques associés aux lésions cérébrales répétées dans diverses populations.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que le TSPO ?

TSPO signifie protéine translocatrice de 18 kDa. Il s’agit d’une protéine de réparation associée aux cellules immunitaires du cerveau et présente à de faibles niveaux dans des conditions normales.

Quelles sont les implications des niveaux élevés de TSPO ?

Des niveaux élevés de TSPO indiquent un état accru de lésion et de réparation du cerveau, ce qui peut avoir des effets cognitifs à long terme tels qu'une perte de mémoire.

Quelles populations sont exposées à un risque d’inflammation cérébrale à long terme ?

Les athlètes participant à des sports de collision comme le football, le personnel militaire et les personnes subissant des impacts à la tête courent un risque d’inflammation cérébrale à long terme.

Existe-t-il actuellement des interventions recommandées en cas de niveaux élevés de TSPO ?

À l’heure actuelle, les chercheurs ne recommandent pas l’utilisation de médicaments ou d’interventions en cas de niveaux élevés de TSPO. Cependant, les recherches en cours visent à développer des médicaments anti-inflammatoires potentiels et des lignes directrices personnalisées pour les périodes de repos.

Quelle est la portée de cette étude ?

L'étude met en valeur l'impact à long terme des lésions cérébrales répétées et la nécessité de recherches plus approfondies pour comprendre et atténuer les risques associés à ces blessures. Il s’ajoute au nombre croissant de preuves liant les sports de collision aux troubles cognitifs et souligne l’importance de protéger la santé cérébrale des athlètes et d’autres populations à risque.