Les gardes de Romeoville prennent les commandes dans la victoire de la conférence

Le garde de Romeoville, TJ Lee, a joué un rôle crucial en menant son équipe à la victoire contre son rival Joliet West lors d'un match important de la Southwest Prairie Conference. Le garde senior est devenu le seul senior de l'équipe, assumant la responsabilité d'être un leader et de guider ses jeunes coéquipiers tout au long de la saison. Le leadership de Lee était évident sur et en dehors du terrain alors qu'il devenait plus bruyant et formait un lien fort avec ses coéquipiers, créant une atmosphère familiale au sein de l'équipe.

Dans le match contre Joliet West, Lee a contribué 13 points, aidant Romeoville à prendre le contrôle au quatrième quart et à assurer une victoire de 61-54. Aux côtés de Lee, le gardien de deuxième année Mickeis Johnson a également joué un rôle clé, marquant 14 points et récupérant sept rebonds. Le centre junior Adam Walker a eu un impact significatif sur l'ailier défensif avec quatre tirs bloqués, dont un blocage mémorable qui a dynamisé la foule. Aamir Shannon, Tristian Saunders et Zion Gross ont ouvert la voie à Joliet West avec leurs contributions aux scores.

L'entraîneur de Romeoville, Marc Howard, a félicité Lee pour sa performance et son leadership, soulignant son expérience des grands matchs et sa capacité à faire les petites choses qui n'apparaissent pas dans les statistiques. Howard a également félicité Walker pour ses prouesses défensives, soulignant sa capacité à bloquer les tirs et à avoir un impact sur le jeu au bord.

Pour Joliet West, ce fut une soirée frustrante pour le joueur vedette Justus McNair, qui n'a pas réussi à tirer depuis le terrain et n'a marqué que sur lancers francs. Cependant, l'entraîneur de Joliet West, Jeremy Kreiger, a vu cela comme une opportunité pour l'équipe d'apprendre et de grandir, soulignant l'importance des échecs et des succès dans la préparation des séries éliminatoires.

Pendant ce temps, Johnson a exprimé son enthousiasme quant à la chimie de l'équipe et à l'intégration des transferts percutants DJ Porter et EJ Mosley dans la formation. Il a souligné le lien fort que l’équipe a construit et l’impact positif que cela a sur leurs performances.

Dans l'ensemble, les gardes de Romeoville, menés par TJ Lee et Mickeis Johnson, ont démontré leur leadership et leurs compétences lors de la victoire contre Joliet West, renforçant ainsi leur position dans la Conférence du Sud-Ouest des Prairies.