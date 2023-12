Le fournisseur de stockage cloud Box connaît une panne critique, laissant les utilisateurs incapables d'accéder aux fichiers

Résumé : Le fournisseur de stockage cloud Box est actuellement confronté à une panne critique qui a rendu ses services inaccessibles aux utilisateurs. La panne, qui a commencé à 9 heures du matin (heure de l'Est), a un impact sur les connexions, les chargements, les téléchargements et les appels d'API. Box a confirmé que tous ses services étaient concernés. Les utilisateurs qui tentent d'accéder à la plate-forme reçoivent un message d'erreur HTTP 503. Les clients frustrés se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs inquiétudes quant à l’impact sur leur entreprise. Pour le moment, Box n'a fourni aucune information supplémentaire concernant la cause ou la résolution de la panne.

