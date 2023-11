L'évolution de l'intelligence artificielle dans l'animation et les jeux

L'intelligence artificielle (IA) a révolutionné diverses industries, notamment l'animation et les jeux informatiques. L'impact et les implications futures de l'IA dans ce domaine seront explorés lors du prochain festival BFX à Bournemouth, au Royaume-Uni. Bien que le festival présente principalement le travail en matière d'effets visuels du Centre national d'animation par ordinateur de l'Université de Bournemouth, il sert également de plate-forme aux professionnels de l'industrie et aux universitaires pour discuter des questions d'actualité.

Le BFX Festival, qui en est à sa dixième édition, est devenu l'un des plus grands rassemblements du Royaume-Uni pour les passionnés d'animation, de jeux et d'effets visuels. Cet événement de six jours propose des masterclasses, des ateliers et des projections pour inspirer les jeunes créatifs et favoriser le partage des connaissances entre experts. Cette année, l’un des principaux sujets de discussion sera l’utilisation de l’IA dans l’animation et les jeux.

L’IA a déjà fait sa marque dans l’industrie du jeu vidéo, les jeux vidéo intégrant diverses formes d’intelligence artificielle depuis des décennies. Cependant, les dernières avancées technologiques en matière d’IA sont à la fois passionnantes et préoccupantes. Alors que certains pensent que l’IA peut renforcer la créativité et améliorer l’expérience de jeu, d’autres s’inquiètent d’un éventuel déplacement d’emplois et des implications juridiques pour les studios.

Pendant le festival, des experts du secteur expliqueront comment les entreprises utilisent l'IA dans les technologies immersives, la production virtuelle et la réalisation de films numériques. Plutôt que de s’appuyer sur des citations directes, on peut affirmer que ces experts offriront des informations précieuses sur l’intersection de l’IA et des industries de l’animation et du jeu. De plus, des professionnels expérimentés comme Joe Darko, responsable de l'animation et animateur senior chez Sony Imageworks, et Joe Eaton, un animateur de premier plan, partageront leurs expériences et leurs perspectives sur le travail créatif dans une industrie axée sur l'IA.

Le Festival BFX vise à éduquer, inspirer et combler le fossé entre le monde universitaire et l'industrie. Parallèlement aux discussions et aux ateliers, les jeunes, les familles et les passionnés auront l'occasion d'explorer le monde de l'animation, des effets visuels et de la production de jeux. Que vous soyez un créatif en herbe ou simplement intéressé par le domaine, le BFX Festival promet d'offrir un aperçu captivant du paysage évolutif de l'IA et de son impact sur l'animation et les jeux.

