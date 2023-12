La nouvelle Bose Smart Soundbar 600 tombe à 399 $, offrant une expérience sonore immersive

Vous recherchez une mise à niveau de votre système audio home cinéma ? Amazon a ramené le prix du Black Friday sur la Bose Smart Soundbar 600, le ramenant à 399 $ par rapport à son prix régulier de 499 $. Cette réduction de 100 $ en fait le prix le plus bas disponible.

La Bose Smart Soundbar 600 est une barre de son Dolby Atmos qui offre une expérience audio véritablement immersive pour vos films, émissions de télévision et musique. Équipée de la technologie exclusive TrueSpace et de deux transducteurs à déclenchement vers le haut, cette barre de son offre un son incroyablement immersif. En plus du Dolby Atmos, la technologie TrueSpace analyse intelligemment d'autres signaux, tels que la stéréo ou le 5.1, et les mixe pour créer une expérience sonore multicanal qui remplit la pièce.

La Smart Soundbar 600 prend en charge Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect et Chromecast pour une diffusion fluide depuis vos appareils préférés. Il dispose également des capacités vocales Alexa, vous permettant de contrôler votre audio avec de simples commandes vocales.

Mesurant seulement 27.5 pouces de large, la Smart Soundbar 600 comprend cinq haut-parleurs, dont deux haut-parleurs orientés vers le haut, pour diffuser le son horizontalement, verticalement et au-dessus, garantissant une expérience d'écoute véritablement immersive.

En plus de la Smart Soundbar 600, Amazon propose également des offres sur d'autres équipements de cinéma maison Bose. La barre de son modèle Ultra est actuellement à 100 $ de rabais et les nouveaux écouteurs Ultra Quiet Comfort sont disponibles à 50 $ de rabais sur leur prix régulier.

Si vous êtes à la recherche d'une barre de son de haute qualité offrant d'excellentes performances audio et une expérience véritablement immersive, c'est le moment idéal pour acheter la Bose Smart Soundbar 600 à son prix réduit de 399 $. Ne manquez pas cette opportunité d'améliorer votre configuration home cinéma.