Gearbox, la société derrière la série Borderlands, serait à vendre

Selon certaines informations, Gearbox, la société de jeux américaine connue pour avoir développé la série Borderlands, serait actuellement en vente. La société mère de Gearbox, Embracer, envisage diverses options, dont la vente du studio. Plusieurs tiers ont déjà manifesté leur intérêt pour l'acquisition de l'entreprise. Cependant, ni Embracer ni Gearbox n'ont fait de commentaires officiels à ce sujet.

Cette nouvelle arrive à un moment difficile pour Embracer, qui subit actuellement un processus de restructuration majeur. Dans le cadre de cette restructuration, Volition, le studio responsable de la populaire série Saints Row, a déjà été fermé. Plus tôt cette année, Embracer a annoncé son intention de fermer des studios et d'annuler des jeux après l'échec d'un accord de 2 milliards de dollars avec la société financée par le gouvernement saoudien Savvy Games Group.

Embracer Group, la société mère, s'est lancée dans une vague d'acquisitions ces dernières années, acquérant plusieurs studios de premier plan, dont Crystal Dynamics, développeur de Tomb Raider. L'acquisition de Gearbox a été finalisée en février 2021, valorisant l'entreprise à 1.4 milliard de dollars. Gearbox a récemment publié les spin-offs de Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands et New Tales from the Borderlands. Ils ont également publié cette année le jeu de tir à succès Remnant 2. De plus, ils devraient publier Homeworld 3, un jeu de stratégie en temps réel de science-fiction développé par Blackbird Interactive, courant 2024.

La société étend également sa présence au-delà du monde du jeu vidéo, puisqu'un film Borderlands réalisé par Eli Roth devrait sortir en salles à l'été 2024. Cela indique que malgré les incertitudes actuelles entourant l'avenir de la société, Gearbox reste attaché à sa franchise et travaille activement sur de nouveaux projets.

Sources:

Reuters

IGN