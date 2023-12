Prenez le pouvoir dans GigaBash, le bagarreur d'arène ultime

By

Libérez votre règne parmi les titans dans le passionnant jeu de combat en arène multijoueur, GigaBash. Inspiré des films kaiju, ce jeu met en scène des héros surdimensionnés dotés d'attaques spéciales dévastatrices et d'environnements entièrement destructibles. Réclamez votre copie maintenant et rejoignez les batailles épiques.

GigaBash combine le chaos et la créativité de titres comme Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate et War of the Monsters, avec les dimensions époustouflantes des films kaiju classiques. Entrez dans la peau d'un titan déchaîné ou d'un chasseur de titans mecha. Invoquez des éclairs du ciel, utilisez des tours radio comme des clubs ou transformez un quartier entier (y compris vos ennemis) en une énorme boule de neige. Si vous infligez suffisamment de dégâts, vous pouvez même libérer votre terrifiante forme ultime de classe S.

Le jeu propose une action multijoueur intense où vous pouvez vous battre avec des amis ou d'autres joueurs du monde entier. Plongez dans des arènes vibrantes et visuellement époustouflantes, chacune avec ses propres défis et stratégies. Utilisez vos compétences de combat supérieures et vos capacités spéciales pour dominer le champ de bataille.

GigaBash propose une liste diversifiée de personnages plus grands que nature, chacun avec son propre style de jeu et sa propre histoire. Découvrez leurs forces et leurs faiblesses à mesure que vous évoluez vers une force redoutable. Avec la capacité de détruire complètement l’environnement, chaque bataille devient un spectacle immersif rempli de moments épiques.

Plongez-vous dans le monde de GigaBash et accèdez au pouvoir. Participez à des bagarres épiques et soyez couronné champion ultime du royaume des Titans. Êtes-vous prêt à relever le défi et à établir votre domination ?

Rejoignez la bataille dans GigaBash, disponible dès maintenant sur Epic Games Store. Embrassez votre destin et montrez au monde ce que signifie être un vrai titan !

