Boise établit un nouveau record de température et adopte un temps doux

Boise, dans l'Idaho, a connu aujourd'hui un record de température sans précédent, le mercure atteignant un maximum de 61 degrés. Cela bat le précédent record de 59 degrés, qui existait depuis plus d'un siècle depuis 1918. Le temps doux devrait persister, avec des averses de pluie prévues pour les prochains jours.

Même si les résidents et les visiteurs profitent des températures douces, il est essentiel de noter qu'il s'agit d'un écart important par rapport aux conditions hivernales habituelles à Boise. La ville connaît généralement un temps beaucoup plus froid à cette période de l'année et les habitants profitent du climat inhabituellement chaud pour la saison.

Le National Weather Service de Boise a également publié des prévisions pour les jours à venir, avec des averses de pluie attendues mercredi après-midi. Ces averses devraient persister tout au long de la semaine et se prolonger jusqu'au week-end. Malgré les précipitations, les températures devraient rester douces et légèrement supérieures à la moyenne jusqu'à jeudi.

Cependant, l’approche d’un front de tempête introduira de l’air plus frais, entraînant une baisse significative des températures d’ici le week-end. Le maximum attendu pour samedi ne devrait atteindre que 35 degrés, ce qui est nettement inférieur au récent record de chaleur.

Alors que les Boiséens se préparent pour la semaine à venir, il est conseillé de se tenir au courant des dernières prévisions météorologiques. Le National Weather Service fournit un radar interactif qui peut aider à planifier les activités et à se préparer à tout changement météorologique potentiel.

Bien que ces conditions météorologiques inhabituelles puissent apporter un certain plaisir temporaire, il est important de se rappeler qu'elles s'écartent des conditions hivernales beaucoup plus typiques rencontrées à Boise. Profitant du temps doux tant qu'il dure, les résidents et les visiteurs peuvent s'attendre à une période de chaleur inattendue avant le retour inévitable des températures plus froides.