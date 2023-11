Des scientifiques font une découverte révolutionnaire sur l'atmosphère de Vénus

Une étude récente menée par une équipe de scientifiques basée en Allemagne a permis de réaliser des observations directes révolutionnaires de l’oxygène atomique du côté diurne et nocturne de Vénus. C'est la première fois que de telles observations sont réalisées, offrant des informations précieuses sur l'atmosphère mystérieuse de la planète voisine de la Terre.

À l’aide des données recueillies par le spectromètre upGREAT embarqué à bord de l’avion de l’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA) de la NASA, l’équipe de recherche a détecté de l’oxygène atomique concentré à des altitudes d’environ 100 km. Cette découverte est importante car les observations précédentes de l'oxygène atomique sur la face nocturne de Vénus avaient été réalisées indirectement grâce à une faible émission de lumière par l'atmosphère.

L'atmosphère de Vénus est très différente de celle de la Terre, malgré sa taille et sa position similaires dans le système solaire. Vénus possède une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone avec une couverture nuageuse continue d'acide sulfurique, entraînant des effets de serre extrêmes et des températures de surface atteignant 464 °C (867 °F). Comprendre la composition et la dynamique de l'atmosphère de Vénus est crucial pour les futures missions spatiales sur la planète.

L'oxygène atomique (O1) est un allotrope d'oxygène hautement réactif et peu répandu à la surface de la Terre. Sur Vénus, il est produit par la dégradation du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone du côté jour et transporté vers le côté nuit. En mesurant directement l'oxygène atomique, les scientifiques espèrent mieux comprendre les processus atmosphériques de Vénus et découvrir les raisons des différences marquées entre l'atmosphère de Vénus et celle de la Terre.

Ces résultats soutiennent les futures missions spatiales vers Vénus, telles que la mission DaVinci de la NASA et la mission EnVision de l'Agence spatiale européenne. En étudiant les atmosphères de Vénus, de la Terre et de Mars, les scientifiques visent à améliorer leur compréhension des facteurs influençant la composition atmosphérique et l’évolution des planètes rocheuses.

FAQ:

Q : Pourquoi l’atmosphère de Vénus est-elle différente de celle de la Terre ?

R : L'atmosphère de Vénus est constituée d'une épaisse couche de dioxyde de carbone et d'une couverture nuageuse continue d'acide sulfurique, entraînant des effets de serre extrêmes et des températures de surface extrêmement élevées.

Q : Comment l’oxygène atomique a-t-il été observé du côté jour et nuit de Vénus ?

R : Les observations ont été réalisées à l'aide du spectromètre upGREAT embarqué à bord de l'avion SOFIA de la NASA, qui a détecté de l'oxygène atomique concentré à des altitudes d'environ 100 km.

Q : Quelle est la signification de cette découverte ?

R : Cette découverte fournit des informations précieuses sur la composition et la dynamique de l'atmosphère de Vénus, soutenant les futures missions spatiales sur la planète et aidant à la compréhension des différences entre l'atmosphère de Vénus et celle de la Terre.