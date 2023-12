La ville de Bloomington reconnaît la fermeture potentielle de l'église catholique Holy Trinity

By

La ville de Bloomington surveille de près le projet de fermeture de l'église catholique Holy Trinity, le diocèse catholique de Peoria ayant récemment publié un plan visant à fermer le bâtiment historique et à fusionner la paroisse avec une autre. Le directeur municipal, Tim Gleason, reconnaît les implications que la démolition potentielle de Holy Trinity pourrait avoir sur le caractère général du centre-ville, reconnaissant la valeur historique du bâtiment et prédisant une résistance à sa destruction. Cependant, il espère également que la ville pourra explorer des options alternatives pour le site.

Le département de développement économique et communautaire de la ville s'est déjà engagé dans des discussions préliminaires sur l'avenir de l'église, cherchant à comprendre les possibilités et à éviter si possible le scénario de la destruction. Gleason révèle que des parties intéressées se sont renseignées sur les opportunités potentielles de développement du site, même si rien n'a été confirmé.

Même si la fermeture de l’église catholique Holy Trinity et sa fusion potentielle avec une autre paroisse peuvent être motivées par une faible fréquentation, la décision n’est pas sans controverse. Les membres de la paroisse s'opposent au plan proposé et la décision finale sera prise l'année prochaine.

Outre la fermeture potentielle de Holy Trinity, Gleason a également fait le point sur les efforts de la ville pour recueillir les commentaires du public sur le projet de plan d'aménagement paysager du centre-ville. Il est satisfait du niveau d'engagement, avec plus de 7,000 2024 personnes visitant le site Web spécialisé et plusieurs centaines de personnes ayant formulé des commentaires sur la proposition. La ville prévoit d'organiser un autre forum de consultation publique au début de 30, et le plan finalisé, estimé à XNUMX millions de dollars, sera présenté au conseil à la fin de l'hiver ou au début du printemps.

Par ailleurs, la cote de crédit de la ville a récemment été relevée de AA+ à AA1. Gleason considère cette mise à niveau comme une réalisation importante et l'attribue à l'engagement du conseil à répondre aux besoins en infrastructure de la communauté. Il mentionne l'approbation récente d'une structure tarifaire pour une amélioration de 400 millions de dollars à l'échelle du système d'eau, soulignant les avantages financiers qui accompagnent une cote de crédit plus élevée.

Pour l’avenir, Gleason aspire à une notation AAA pour la ville, reconnaissant les projets cautionnables en cours qui nécessiteront un financement. Malgré les défis, il estime que la ville est bien placée pour répondre à ses besoins et tirer parti de sa meilleure cote de crédit pour de futurs projets et investissements.

