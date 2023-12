Un homme arrêté lors d'un incident à Philadelphie impliquant plusieurs armes, drogues et dispositifs suspects

Résumé : Les forces de l'ordre de Philadelphie ont répondu à un appel signalant des coups de feu provenant d'une résidence de Cottman Avenue dimanche après-midi. À leur arrivée, la police a trouvé Anton Rezinikov, un criminel reconnu coupable, ainsi qu'une cache d'armes à feu, de stupéfiants, d'accessoires liés à la drogue et de cruches remplies d'un produit chimique liquide. Des enquêtes ultérieures ont révélé un arsenal d'armes, notamment un fusil de type AR avec un numéro de série oblitéré, un revolver 357, un Taurus 9 mm et un gilet pare-balles. La résidence abritait également une quantité importante de drogues, comme de la marijuana, du crystal meth, du crack, des champignons, de l'héroïne et des pilules de Xanax. En outre, les forces de l’ordre ont découvert une machine à monnaie contrefaite, des bouteilles d’encre et une somme d’argent potentiellement contrefaite. La découverte d'un engin suspect contenant huit engins plus petits a conduit à l'évacuation de la résidence, les techniciens en bombes suggérant plus tard que la conception et la construction ressemblaient à des engins explosifs improvisés. L'unité des matières dangereuses a également été appelée pour évaluer les contenants de liquides trouvés sur les lieux. Deux véhicules volés ont été retrouvés dans l'allée. Anton Rezinikov, qui fait désormais face à de multiples accusations, notamment avoir causé ou risquer une catastrophe, possession ou fabrication illégale d'armes de destruction massive et diverses accusations en matière de drogue et d'armes à feu, reste en détention pendant que l'enquête se poursuit.

La police de Philadelphie a appréhendé un homme à la suite d'un incident impliquant une myriade d'objets illégaux et dangereux dans une propriété résidentielle. La découverte a eu lieu lorsque les forces de l'ordre ont répondu à des informations faisant état de coups de feu provenant d'une maison de l'avenue Cottman. À l'intérieur de la résidence, les autorités ont rencontré Anton Rezinikov, 35 ans, un criminel reconnu coupable qui a été trouvé en possession de nombreuses armes à feu, dont un fusil de type AR dont le numéro de série a été falsifié, un revolver, une arme de poing de 9 mm et un gilet pare-balles. . La possession ou la possession d'armes à feu par Rezinikov est interdite en raison de ses antécédents criminels.

Outre l'arsenal d'armes, la police a découvert une quantité importante de substances illicites. Les drogues confisquées comprenaient de la marijuana, du crystal meth, du crack, des champignons, de l'héroïne et des pilules de Xanax. La découverte de grandes cruches remplies d'un produit chimique liquide et d'accessoires liés à la drogue a encore accru les soupçons quant aux activités qui se déroulaient au sein de la résidence.

Lors de la perquisition des locaux, les forces de l'ordre sont tombées sur un appareil contenant huit petits appareils suspects. En raison de la ressemblance dans la conception et la construction avec des engins explosifs improvisés, l'équipe anti-bombes a été convoquée sur les lieux. Par mesure de précaution, les résidents des environs ont été évacués et l'unité des matières dangereuses du service d'incendie de Philadelphie a également été appelée pour évaluer les conteneurs de liquides trouvés sur la propriété.

Une enquête plus approfondie a conduit à la découverte d'équipements contrefaits pour gagner de l'argent, de bouteilles d'encre et d'une somme d'argent qui pourrait être contrefaite. Deux véhicules volés, une moto Yamaha 2023 et une Mercedes Benz, ont également été retrouvés dans la résidence.

Anton Rezinikov a été placé en détention et fait désormais face à une multitude d'accusations, notamment avoir causé ou risquer une catastrophe, posséder ou fabriquer illégalement des armes de destruction massive, ainsi que diverses accusations en matière de drogue et d'armes à feu. L'enquête se poursuit tandis que les autorités chargées de l'application des lois continuent de rassembler des preuves supplémentaires.

La source: https://abc7ny.com/philadelphia-crime-bomb-squad-police-police-involved/11324393

