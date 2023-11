World of Warcraft dévoile une histoire massive pour ses extensions à venir

Blizzard vient d'annoncer des nouvelles passionnantes pour les joueurs de World of Warcraft (WoW) à la BlizzCon. Le populaire MMORPG s'apprête à sortir ses trois prochaines extensions, qui feront partie du récit plus vaste appelé World of Warcraft : The Worldsoul Saga. La première extension, intitulée « The War Within », devrait être lancée l'année prochaine et promet d'être un ajout monumental à l'histoire du jeu.

Chris Metzen, directeur créatif exécutif de la franchise Warcraft, a révélé que « The War Within » est le point culminant de 20 ans de narration dans WoW et préparera le terrain pour les 20 prochaines années d'aventure. Bien que les détails sur les deuxième et troisième extensions soient encore rares, le teaser fait allusion à un récit profond et intrigant que les fans peuvent s'attendre à explorer.

Dans les prochaines extensions, les joueurs voyageront en Azerioth, un royaume souterrain plein de mystère et de danger. De nouvelles zones telles que Azj-kahet, Isle of Dorn, The Ringing Deeps et Hallowfall seront introduites, ainsi que de nouvelles fonctionnalités passionnantes comme l'aventure de chasse au trésor appelée Delves et une fonctionnalité d'unification de compte appelée War Bands. De plus, les joueurs peuvent s’attendre à de nouveaux donjons et raids passionnants.

L'une des extensions, « Minuit », se déroulera dans le « Vieux Monde » d'Azeroth, dans la région de Quel'thalas. Les forces du Vide ont envahi, menaçant de détruire le Puits de soleil et d'engloutir le monde dans les ténèbres. Le dernier volet de la Worldsoul Saga, "The Last Titan", transportera les joueurs en Norfendre, le décor emblématique de l'extension Wrath of the Lich King, dévoilant une grande conspiration entourant les Titans et leurs intentions.

Blizzard a également publié une superbe cinématique mettant en vedette Anduin et Thrall, qui taquine les aventures à venir et fait allusion à la résolution du cliffhanger laissé par l'épée géante que Sargeras a plongée dans Azeroth.

Alors que les joueurs de WoW attendent ces extensions avec impatience, l'extension actuelle, Dragonflight, continue de captiver la communauté, notamment avec son système innovant de montures de dragon. Alors que le jeu a reçu une note de 7/10 au lancement en raison du contenu limité de la fin du jeu, les correctifs ultérieurs, y compris le prochain patch 10.2 : Guardians of the Emerald Dream, promettent d'étendre l'expérience de la fin du jeu avec de nouveaux raids, zones, quêtes, objets, événements, et d'autres mises à jour.

L’avenir de WoW est indéniablement passionnant, et les fans peuvent s’attendre à un voyage épique et immersif en parcourant les prochaines extensions de World of Warcraft : The Worldsoul Saga.

