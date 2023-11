La boîte à outils égarée des astronautes : une leçon sur la gestion des débris spatiaux

Lors d'une récente mission visant à réparer un panneau solaire sur la Station spatiale internationale (ISS), les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Harra ont été confrontés à un accident inattendu. Leur sac à outils leur a échappé et a dérivé dans l’espace. Alors que la boîte à outils était considérée comme à faible risque et laissée pour compte, elle captive désormais l'attention alors qu'elle orbite autour de la Terre, juste devant l'ISS.

Le sac blanc et brillant, visible à l'œil nu, est devenu un spectacle pour ceux qui sont sur le terrain dans le sud du Royaume-Uni. De 6.24h6.34 à 24h5.30 mardi soir, les astronomes chanceux armés de jumelles ou de télescopes auront la chance d'apercevoir la boîte à outils à la dérive. Son retour est prévu le 5.41 novembre entre XNUMXhXNUMX et XNUMXhXNUMX.

Pour assurer la sécurité de l'ISS et des satellites, l'US Space Force surveille avec diligence la trajectoire du sac capricieux. Les estimations suggèrent qu'il rentrera dans l'atmosphère terrestre entre mars et juillet 2024, posant un risque potentiel pour les engins spatiaux fabriqués par l'homme et opérationnels.

Ce malheureux incident n’est pas sans précédent. Tout au long de l’histoire de l’exploration spatiale, les astronautes ont involontairement relâché divers objets dans l’espace. En 1965, l'astronaute de la Nasa Ed White a perdu un gant de rechange lors d'une sortie dans l'espace, et en 2006, son collègue astronaute Piers Seller a accidentellement lâché une spatule alors qu'il réparait un bouclier thermique. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, la première femme à avoir mené une sortie dans l'espace, a connu un malheur similaire en novembre 2008 lorsqu'elle a perdu son sac à outils alors qu'elle tentait de réparer des pièces de l'ISS.

Le mauvais placement d’outils et d’équipements met en évidence l’inquiétude croissante concernant les débris spatiaux. Depuis l'incident du gant d'Ed White, plus de 170 millions de débris se sont accumulés dans l'espace. Alors que l’exploration spatiale et les lancements de satellites continuent d’augmenter en fréquence, le risque de collisions et la création de davantage de débris posent des défis importants aux engins spatiaux et aux missions futures.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. La boîte à outils à la dérive constitue-t-elle une menace pour l’ISS ?

L'US Space Force surveille activement la boîte à outils pour s'assurer qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ISS ou d'autres satellites.

2. Quand la boîte à outils à la dérive rentrera-t-elle dans l'atmosphère terrestre ?

Les estimations suggèrent que la boîte à outils rentrera dans l'atmosphère terrestre entre mars et juillet 2024.

3. Combien de débris spatiaux se trouvent actuellement dans l’espace ?

Depuis l'incident impliquant le gant d'Ed White en 1965, plus de 170 millions de débris se sont accumulés dans l'espace.

4. Quels sont les risques associés aux débris spatiaux ?

Les débris spatiaux présentent des risques importants pour les engins spatiaux opérationnels et les missions futures. L’accumulation de débris augmente la probabilité de collisions, qui peuvent causer des dégâts et générer encore plus de débris.

5. Quelles mesures sont prises pour résoudre le problème des débris spatiaux ?

Les agences et organisations spatiales travaillent activement sur des solutions pour atténuer les risques associés aux débris spatiaux. Il s’agit notamment du développement de technologies pour suivre les débris, de la mise en œuvre de lignes directrices pour un déploiement responsable des satellites et de la recherche de méthodes pour retirer les débris de l’orbite.

(Source : BBC News)