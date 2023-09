Blackstar dévoile la série MKIII d'amplis à lampes HT Venue avec la technologie CabRig

Blackstar Amplification a récemment sorti la troisième génération de sa série d'amplis à lampes HT Venue, connue sous le nom de MKIII. Cette nouvelle série intègre la technologie CabRig trouvée dans la gamme St. James et Amped, ce qui en fait un outil polyvalent pour le studio et la scène. Le rafraîchissement MKIII est disponible en plusieurs modèles, notamment les têtes HT Club de 50 watts et HT Stage de 100 watts, les amplis combo 1×12 et 2×12 et le combo HT Club de 40 watts.

L'une des principales caractéristiques des amplis MKIII est la technologie CabRig, qui permet aux utilisateurs d'ajuster les paramètres de simulation des haut-parleurs, des enceintes, des micros et de la pièce. Les sorties du CabRig peuvent être utilisées en mode veille, permettant un enregistrement direct sur un bureau ou un DAW. De plus, ces amplis sont livrés avec des lampes de puissance EL34 et des lampes de préampli ECC83, bien que les utilisateurs aient la possibilité de les échanger contre des 6L6 s'ils le souhaitent.

Les modèles MKIII disposent également d'une réverbération numérique repensée avec des commutateurs Dark et Light, offrant différentes tonalités de réverbération de type pièce et plaque. Le panneau avant comprend une gamme complète de commandes et d'options d'égalisation pour répondre à différents styles de jeu. L'ISF (Infinite Shape Feature) de Blackstar fournit un égaliseur global pour l'overdrive, permettant aux utilisateurs de basculer entre les accents américains et britanniques. Chaque canal dispose de deux modes commutables au pied.

De plus, la série MKIII comprend un interrupteur de réduction de puissance, permettant aux utilisateurs de réduire la sortie des amplis à 10 % de leur maximum. Cela les rend adaptés à différents environnements et styles. Les amplis MKIII offrent également des boucles d'effets, des sorties XLR et casque améliorées, ainsi que la possibilité d'utiliser le logiciel Architect pour des modifications sonores profondes.

La nouvelle série HT Venue MKIII est disponible en précommande dès maintenant. Pour plus de détails, visitez Blackstar Amps.

