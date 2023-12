Comment la nouvelle Blackmagic Cinema Camera 6K excelle dans les situations de faible luminosité

By

La Blackmagic Cinema Camera 6K a fait des vagues dans l'industrie grâce à sa capture d'images de haute qualité et à son prix abordable. Conçu pour les « films numériques haut de gamme », cet appareil photo est équipé d'un capteur plein format, ce qui en fait un choix populaire pour les cinéastes et cinéastes indépendants.

Un éminent directeur de la photographie, Vance Burberry ASC, a récemment mené une série de tests de nuit en basse lumière avec la Blackmagic Cinema Camera 6K à New York. En utilisant des objectifs Sigma Art à monture L, Burberry visait à mettre en valeur les performances de l'appareil photo dans des conditions d'éclairage difficiles.

Interrogé sur son approche, Burberry a souligné l'importance de trouver des scènes avec une lumière intéressante à filmer la nuit. En utilisant les paramètres ISO natifs de 400 et 3200 1500, il a pu conserver des images nettes, sans bruit. De plus, Burberry a utilisé l'écran LCD HDR XNUMX XNUMX nits réglable de la caméra et le viseur électronique Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro en option pour garantir une exposition et un cadrage précis.

Selon Burberry, photographier dans des conditions de faible luminosité nécessite une modélisation minutieuse et une compréhension des différentes sources de lumière disponibles. Il estime que se fier uniquement à la caméra ne suffit pas et que créer du contraste grâce au placement de la lumière est essentiel. En exposant pour les ombres et en imprimant pour les hautes lumières, Burberry a pu obtenir des résultats époustouflants avec la Blackmagic Cinema Camera 6K.

Les images de test fournies par Burberry mettent en valeur les incroyables capacités de la caméra dans des scénarios de faible luminosité. Des ombres détaillées d'une prise de vue dans le métro à la plage dynamique capturée dans une scène de rue nocturne, la Blackmagic Cinema Camera 6K offre une qualité d'image et une polyvalence impressionnantes.

Avec son capteur plein format, ses paramètres réglables et sa compatibilité avec une large gamme d'objectifs, la Blackmagic Cinema Camera 6K s'avère être un outil fiable pour capturer du contenu cinématographique dans des conditions de faible luminosité. Son prix abordable le positionne en outre comme une option attrayante pour les cinéastes indépendants à la recherche d’images de haute qualité sans se ruiner.

