Explorer les profondeurs : récompenses et butin dans le raid Blackfathom Madness

Dans la Saison des Découvertes, World of Warcraft Classic introduit une touche unique au familier Donjon des Profondeurs de Blackfathom. Désormais transformé en Blackfathom Madness Raid, les joueurs devront relever le défi de conquérir sept redoutables boss et de surmonter divers obstacles. Même si la difficulté peut être élevée, les récompenses qui attendent les courageux aventuriers sont nombreuses. Lancez-vous dans cette aventure passionnante à partir du niveau 25 dans la phase 1 et voyez quels trésors vous pouvez récupérer pour vous-même.

Récompenses de quête pendant le raid

Le Blackfathom Madness Raid est accompagné de plusieurs quêtes qui rapportent d'abondantes récompenses une fois terminées. Que vous combattiez pour la Horde ou l'Alliance, vous pourrez obtenir des objets de valeur en vous engageant dans ces quêtes. Découvrez les récompenses alléchantes qui sont à votre portée :

Ensemble de tissu d'invocateur du crépuscule

Composé de deux et trois pièces, cet ensemble d'armure augmente vos dégâts et vos soins grâce aux sorts et effets magiques. Augmentez votre puissance avec une augmentation de 9 % et améliorez vos chances de frapper avec des sorts, des attaques à distance et des attaques de mêlée de 1 %. Ensemble de cuir d'élémentaliste du Crépuscule

Avec une structure similaire en deux et trois pièces, cet ensemble en cuir améliore vos dégâts et vos soins des sorts et effets magiques jusqu'à 12 %. Renforcez votre lancement de sorts et augmentez vos chances de toucher avec les sorts, les attaques à distance et les attaques de mêlée de 1 %. Ensemble de cuir Twilight Slayer

Améliorez vos compétences avec cet ensemble en cuir, offrant +12 de puissance d'attaque dans le bonus en deux pièces. Améliorez encore vos chances de toucher avec des sorts, des attaques à distance et des attaques de mêlée de 1 % lorsque vous enfilez l'ensemble complet de trois pièces. Ensemble de courrier Twilight Avenger Équipez-vous de cet ensemble de mailles pour gagner +12 en puissance d'attaque avec deux pièces. Libérez votre potentiel en maximisant de 1 % vos chances de toucher avec des sorts, des attaques à distance et des attaques de mêlée lorsque vous portez les trois pièces.

Butin de boss supplémentaire

En plus des très convoités ensembles d'armures Twilight, soyez à l'affût d'autres objets exclusifs qui tomberont des boss du Blackfathom Madness Raid. Ces butins spéciaux promettent une puissance et des avantages supplémentaires à ceux qui ont la chance de les obtenir. Restez vigilant et explorez chaque recoin pour découvrir ces trésors cachés.

Laissez la folie des Blackfathom Deeps se dérouler pendant que vous plongez dans le Raid, affrontez les adversaires les plus coriaces et réclamez des récompenses remarquables. Préparez-vous à relever le défi et explorez les profondeurs inconnues pour devenir un véritable champion dans World of Warcraft Classic : Season of Discovery.

Source : Wowhead

