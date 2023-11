Pourquoi Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope est un jeu à ne pas manquer sur Nintendo Switch

Si vous êtes propriétaire d'une Nintendo Switch et fan de la franchise Super Mario, il existe une offre sur l'événement Black Friday d'Amazon que vous ne voudriez pas laisser passer. Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, la suite du populaire jeu Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle, bénéficie actuellement d'une réduction énorme de 75 %. Au lieu de son prix initial de 60 $, vous pouvez désormais vous procurer ce jeu pour un prix incroyablement abordable de 15 $. Mais voici le piège : cette offre incroyable pourrait ne pas durer longtemps, il est donc crucial d'agir rapidement si vous avez l'intention de mettre la main sur ce joyau de la Nintendo Switch.

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope s'aventure au-delà de la série traditionnelle Mario en collaborant avec les Lapins Crétins d'Ubisoft dans un jeu de tactique au tour par tour. Finies les batailles basées sur une grille fixe, laissant la place à un système de combat plus dynamique mettant l'accent sur l'exploration et le développement des personnages. Menés par Mario et ses amis, les joueurs se lancent dans une quête pour contrecarrer la force maléfique connue sous le nom de Cursa. Parallèlement au scénario principal, le jeu propose une multitude d'activités supplémentaires, notamment des défis de collecte de pièces et des mini-jeux de pêche, garantissant des heures de divertissement.

Un mécanisme de jeu clé dans Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope tourne autour des Sparks, d'adorables créatures vedettes que vous sauvez au cours de votre aventure. Chaque personnage peut équiper deux Sparks, chacun offrant des compétences actives et passives uniques qui peuvent être améliorées au fil du temps. Pour optimiser les performances de votre équipe, notre guide complet sur les meilleurs Sparks et comment les obtenir sera une ressource inestimable. Que vous jouiez à la maison ou en déplacement avec votre Nintendo Switch, améliorer les capacités de votre équipe est désormais à votre portée.

Ne manquez pas l'offre Black Friday d'Amazon pour Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope. Avec une réduction massive de 45 $, vous pouvez désormais posséder ce jeu de tactique captivant pour seulement 15 $. Cependant, agissez rapidement car la durée de cette offre reste incertaine. N'hésitez pas à sécuriser votre exemplaire et embarquez pour une aventure inoubliable avec Mario et ses compagnons décalés.

FAQ:



Q : Quelle est la réduction pour Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope lors du Black Friday d'Amazon ?



R : Le jeu bénéficie actuellement d'une remise de 75 %, ce qui ramène le prix à seulement 15 $ par rapport à son coût initial de 60 $.

Q : Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope est-il un jeu de tactique au tour par tour ?



R : Oui, c'est le cas. Le jeu combine des éléments de la franchise Super Mario et des Lapins Crétins d'Ubisoft dans un style de jeu tactique au tour par tour.

Q : Les Sparks du jeu peuvent-ils être améliorés ?



R : Oui, chaque personnage peut équiper deux Sparks, et ils peuvent être améliorés au fil du temps avec des compétences actives et passives uniques.