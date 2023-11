Téléphones Google Pixel débloqués en vente pour le début du Black Friday : mettez à niveau votre téléphone sans contrat

By

Vous cherchez à mettre à niveau votre téléphone mais souhaitez éviter de longs contrats avec votre opérateur ? Ne cherchez pas plus loin que la première vente du Black Friday sur les téléphones Google Pixel débloqués sur Amazon. Cette vente vous permet de mettre la main sur l’un des meilleurs téléphones Android du marché tout en économisant jusqu’à 400 $. De plus, vous n'avez pas à vous soucier d'ouvrir une nouvelle ligne ou d'échanger votre ancien appareil. Les offres sont également disponibles directement sur le Google Store.

Les premières ventes du Black Friday en valent-elles la peine ? Même si les détaillants démarrent leurs soldes du « Black Friday » dès Halloween, la qualité des offres peut varier. Cependant, à mesure que le mois de novembre avance, de nombreuses offres sont comparables aux remises importantes que vous trouverez pendant le week-end de Thanksgiving. Il vaut donc vraiment la peine de garder un œil sur ces premières ventes. Découvrez les meilleures offres du Black Friday que nous avons trouvées !

L'une des options les plus remarquables de cette vente est le Google Pixel 8 Pro, le modèle phare actuel. Il a été réduit à 859 $ par rapport à son prix initial de 1,059 8 $. Bien que les caméras du Pixel 8 Pro aient été confrontées à quelques problèmes précoces selon Andrew Lanxon de CNET, le Pixel 8 offre globalement une meilleure expérience. Vous pouvez désormais mettre la main sur le Pixel 549 pour 600 $ au lieu de XNUMX $.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un ancien téléphone, la gamme Pixel 7 est un excellent choix. Le plus grand Pixel 6.7 Pro de 7 pouces est disponible au prix de 649 $ (à l'origine 899 $), tandis que le Pixel 6.3 de 7 pouces est au prix de 449 $. Pour les plus soucieux de leur budget, le Pixel 7A est également en promotion au prix de 374$ au lieu de 499$.

Pour ceux qui cherchent à entrer dans le monde des appareils pliables, Google propose une réduction sur sa tablette et son téléphone hybride Pixel Fold. Bien qu'il s'agisse du pliable de première génération de Google et qu'il ne corresponde peut-être pas au Samsung Z Fold 5, il offre un excellent point d'entrée pour les membres de l'écosystème Google. Et avec un énorme rabais de 400 $, c’est une offre qui mérite d’être considérée.

N'oubliez pas de consulter la variété d'options de couleurs et de configuration disponibles dans cette vente, ainsi que les étuis disponibles pour protéger votre nouvel appareil. Si le Google Pixel n'est pas pour vous, assurez-vous d'explorer d'autres offres téléphoniques du Black Friday. Mettez à niveau votre téléphone, profitez de la liberté d'un appareil déverrouillé et économisez de l'argent en même temps !