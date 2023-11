Withings ScanWatch : une offre à prix réduit sur une montre intelligente hybride polyvalente

Le Black Friday et le Cyber ​​Monday approchent, apportant avec eux une vague d'offres intéressantes. Parmi ces offres, il y a une offre remarquable sur la Withings ScanWatch, rendant l'une des meilleures montres intelligentes hybrides encore plus abordable. Des détaillants tels qu'Amazon et Best Buy proposent actuellement la ScanWatch avec une réduction de 20 %, ramenant son prix à 224.95 $.

Malgré la sortie de la ScanWatch 2, plus avancée, la ScanWatch originale reste un choix exceptionnel pour les personnes cherchant à surveiller leur santé sans compromettre le style. La ScanWatch dispose d'une gamme de fonctionnalités, notamment le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, le suivi de l'activité 24h/7 et XNUMXj/XNUMX, divers modes d'entraînement et la lecture de l'électrocardiogramme. Avec un petit écran PMOLED situé sur le dessus, les utilisateurs peuvent facilement consulter leurs statistiques de santé et contrôler les fonctions telles que les alarmes et les minuteries. De plus, la durée de vie de la batterie varie entre deux semaines et un mois entier avec une seule charge, un avantage notable de cette montre intelligente hybride.

Initialement lancée en 2020, la Withings ScanWatch est disponible dans les tailles 38 mm et 42 mm. Que vous optiez pour le modèle plus petit ou plus grand, le rabais s'applique toujours, se traduisant par des économies de 55 $ à 75 $. Alors que les variantes noir et blanc sont facilement disponibles chez les détaillants, le modèle noir semble être particulièrement demandé, notamment sur Amazon.

Si vous envisagez d’acheter une ScanWatch, c’est le moment opportun pour le faire. Avec ses fonctionnalités complètes de suivi de la santé et son design élégant, la Withings ScanWatch continue de recueillir des critiques positives et reste un choix populaire parmi les utilisateurs. Profitez de cette offre à prix réduit et investissez dans une montre intelligente hybride polyvalente qui donne la priorité à votre bien-être.

