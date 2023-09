Bioz étend son partenariat avec PromoCell pour améliorer la recherche cellulaire

Bioz, Inc., une importante société de logiciels d'IA, est ravie d'annoncer sa collaboration étendue avec PromoCell, l'un des principaux fabricants mondiaux de cellules humaines et de milieux de culture cellulaire. PromoCell, dont le siège est en Allemagne, propose une gamme complète de produits comprenant des cellules humaines primaires, souches et sanguines, ainsi que des milieux de culture cellulaire optimisés. Leurs produits ont acquis une immense reconnaissance au sein de la communauté scientifique et ont été cités dans plus de 60,000 XNUMX publications scientifiques à travers le monde.

Cette expansion du partenariat permettra à Bioz non seulement de continuer à tirer parti du vaste portefeuille de produits de PromoCell, mais également d'améliorer ses capacités à soutenir les chercheurs universitaires et médicaux dans leur quête de percées dans la recherche cellulaire. En combinant le logiciel basé sur l'IA de Bioz avec les produits de haute qualité de PromoCell, les chercheurs auront accès à des outils de pointe et à des ressources fiables pour faciliter leurs expériences et études.

L'engagement de PromoCell à fournir aux chercheurs des milieux de culture cellulaire de pointe est essentiel pour faire progresser le progrès scientifique. L'optimisation des conditions de culture cellulaire est cruciale pour garantir des résultats précis et reproductibles dans divers domaines de recherche, tels que la recherche sur le cancer, la découverte de médicaments et la médecine régénérative. En collaborant avec PromoCell, Bioz vise à doter davantage les chercheurs de solutions innovantes qui leur permettent d'obtenir des résultats supérieurs dans leurs efforts de recherche.

Alors que le paysage de la recherche continue d'évoluer, ce partenariat élargi entre Bioz et PromoCell réaffirme leur engagement commun à soutenir la communauté scientifique. En mettant en synergie leur expertise, leurs ressources et leurs technologies, Bioz et PromoCell sont sur le point de révolutionner la recherche cellulaire et de contribuer aux progrès qui améliorent la santé et le bien-être humains.

