Un patch biodégradable fabriqué à partir de cellules humaines est prometteur pour le traitement des malformations cardiaques congénitales des nourrissons

Des chercheurs du campus médical Anschutz de l'Université du Colorado (CU) ont réalisé une avancée majeure en développant un patch biodégradable conçu à partir de cellules humaines. Ce patch révolutionnaire a le potentiel de corriger les malformations cardiaques congénitales (CHD) du nourrisson et de réduire le besoin de plusieurs interventions chirurgicales invasives. Contrairement aux patchs non vivants et non dégradables actuellement utilisés, ce nouveau patch est conçu pour s'intégrer au tissu cardiaque du patient et durer plus longtemps que les solutions existantes.

Les malformations cardiaques congénitales, qui font référence à un groupe de malformations présentes à la naissance, touchent environ neuf bébés sur 1,000 XNUMX nés dans le monde. Même si certains de ces défauts ne nécessitent pas de traitement, les cas plus complexes nécessitent souvent des interventions chirurgicales invasives sur plusieurs années, à partir de la première année de vie. Ces interventions chirurgicales nécessitent généralement l'implantation d'un patch cardiaque, mais les patchs actuels ont des limites. Ils ne grandissent pas avec le cœur du patient et sont sujets à l'échec en raison de leur incapacité à s'intégrer au tissu cardiaque.

Pour surmonter ces défis, les chercheurs de CU Anschutz ont utilisé une combinaison d'électrofilage et de cellules souches pluripotentes induites par l'homme (iPSC) pour créer un échafaudage épais et poreux. L'électrofilage implique la création de nanofibres en appliquant de l'électricité à une solution liquide. L’équipe a utilisé du polycaprolactone (PCL) biodégradable pour construire l’échafaudage, qui a ensuite été rempli de fibrine, une protéine présente dans les caillots sanguins. Ils ont ensemencé l'échafaudage avec des iPSC, qui ont démontré des résultats prometteurs après trois semaines, montrant l'intégration avec l'échafaudage et la capacité à prendre en charge la contraction des cardiomyocytes dérivés des iPSC.

Bien que des tests supplémentaires soient nécessaires avant de pouvoir commencer les essais sur l’homme, les chercheurs sont optimistes quant au potentiel du patch biodégradable. Il représente une avancée significative dans l’ingénierie des tissus cardiaques et pourrait potentiellement révolutionner le traitement des maladies coronariennes et d’autres maladies cardiaques. En utilisant les propres cellules d'un patient, l'objectif ultime est de générer du tissu cardiaque cultivé en laboratoire qui peut être utilisé pour corriger les malformations cardiaques et réduire les complications à long terme.

FAQ:

Q : Que sont les malformations cardiaques congénitales (CHD) ?

R : Les malformations cardiaques congénitales sont des anomalies de la structure du cœur présentes à la naissance et dues à un développement inapproprié pendant la grossesse.

Q : Qu'est-ce qui est unique dans le patch biodégradable développé par CU Anschutz ?

R : Le patch biodégradable est fabriqué à partir de cellules humaines et est conçu pour s'intégrer au tissu cardiaque du patient, répondant ainsi aux limites des patchs non dégradables actuels.

Q : Comment fonctionne le correctif ?

R : Le patch est constitué d’un échafaudage épais et poreux créé par électrofilage et est rempli de fibrine. Il est ensemencé de cellules souches pluripotentes induites par l'homme (CSPi) qui s'intègrent à l'échafaudage et soutiennent la croissance du tissu cardiaque fonctionnel.

Q : Quel est l’impact potentiel de cette recherche ?

R : Le développement de ce patch biodégradable est prometteur en réduisant le besoin de chirurgies invasives chez les nourrissons atteints de malformations cardiaques congénitales et pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements pour d'autres maladies cardiaques.

Source : [Matériaux aujourd'hui](https://www.materialstoday.com/)