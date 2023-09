Le robot « Sensiworm » révolutionne les inspections des moteurs d’avions de ligne

By

Un nouveau robot appelé « Sensiworm » est sur le point de transformer la façon dont les moteurs d’avions de ligne sont inspectés. Développé par une équipe d'ingénieurs de GE Aerospace Research, de l'Université de Binghamton et d'UES, Inc., Sensiworm est un dispositif robotique doux bio-inspiré qui se déplace comme un ver pouce.

Actuellement, les parties inaccessibles des moteurs à réaction sont inspectées à l’aide d’endoscopes, qui sont de longs tubes flexibles dotés d’une caméra à une extrémité. Cependant, ces dispositifs s'affaissent souvent en raison de la force de gravité et peuvent être difficiles à manœuvrer profondément dans le moteur.

Sensiworm répond à ces limitations en utilisant un style de locomotion push-pull facilité par des ventouses sur sa face inférieure. Lorsqu'il est déployé dans l'orifice d'entrée de la turbine ou dans l'orifice d'échappement d'un moteur, le robot peut naviguer dans le moteur et transmettre une vidéo en direct à partir d'une caméra orientée vers l'avant. La caméra est équipée d'un projecteur pour aider à visualiser les fissures, la corrosion ou d'autres problèmes.

Ce qui distingue Sensiworm, ce sont ses capacités de détection supplémentaires. Le prototype existant comprend des capteurs capables de détecter les fuites de gaz et de mesurer l'épaisseur des revêtements de barrière thermique sur les pièces du moteur. Les futures versions du robot devraient avoir encore plus de capacités de détection.

L'objectif ultime est que Sensiworm soit complètement autonome et indépendant, avec sa propre alimentation, son microprocesseur et son électronique. Cela permettrait au robot d'effectuer des réparations à distance en plus des inspections.

Le développement de Sensiworm pourrait améliorer considérablement l’efficacité et la rigueur des inspections des moteurs d’avions de ligne. Grâce à sa conception souple et conforme, le robot peut inspecter chaque centimètre carré d'un moteur à réaction, fournissant des données en temps réel et des séquences vidéo sur l'état du moteur.

En introduisant des robots comme Sensiworm, les opérateurs de services disposeront de plusieurs paires d'yeux et d'oreilles supplémentaires pour effectuer des inspections sous l'aile, garantissant ainsi la sécurité et le bon fonctionnement des avions de ligne.

Source : Général Électrique