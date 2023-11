Le ministère américain de la Justice porte des accusations criminelles contre Binance et son fondateur Changpeng Zhao

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, et son fondateur et PDG milliardaire, Changpeng Zhao, font face à des accusations criminelles portées par le ministère américain de la Justice. Ces accusations sont le résultat d'une enquête de plusieurs années sur des allégations de violation des lois et réglementations américaines.

Selon des documents judiciaires, Changpeng Zhao plaidera coupable à des accusations criminelles et démissionnera de son poste de PDG de Binance dans le cadre d'un règlement de 4 milliards de dollars avec le ministère de la Justice. Les accusations incluent la violation de la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et en violant délibérément les sanctions économiques américaines.

L'accord de plaidoyer stipule que Changpeng Zhao plaidera personnellement coupable d'avoir violé et amené une institution financière à violer la loi sur le secret bancaire, et le ministère de la Justice recommande qu'une amende de 50 millions de dollars lui soit infligée. Les accusations portées contre Binance incluent la conduite d'une activité de transfert d'argent sans licence, la violation de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux et une accusation de complot.

Cette évolution intervient après que des poursuites civiles ont été déposées plus tôt cette année par la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission contre Binance. La surveillance réglementaire entourant Binance s'est intensifiée, avec des inquiétudes soulevées concernant les opérations de la société dans diverses juridictions, des allégations de blanchiment d'argent et de fraude en valeurs mobilières.

Bien que Binance ait connu une croissance rapide depuis sa création en 2017, cette récente action en justice remet en question l'avenir de la bourse. Les accusations portées contre la société et son fondateur soulèvent d’importantes inquiétudes quant à la conformité et à la surveillance réglementaire au sein du secteur des cryptomonnaies.

FAQ:

Q : Quelles sont les accusations portées contre Binance et Changpeng Zhao ?

R : Les accusations incluent la violation de la loi sur le secret bancaire et la violation délibérée des sanctions économiques américaines.

Q : Quel est le règlement proposé avec le ministère de la Justice ?

R : Le règlement proposé est un accord de 4 milliards de dollars, et Changpeng Zhao plaidera coupable et démissionnera de son poste de PDG de Binance.

Q : Quelles autres mesures réglementaires ont été prises contre Binance ?

R : Binance a fait l'objet de poursuites civiles de la part de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission plus tôt cette année.