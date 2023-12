Mercedes présente un système d'infodivertissement IA de pointe au CES

Mercedes-Benz a dévoilé son très attendu système d'infodivertissement IA au Consumer Electronics Show (CES) 2022. Le nouveau système promet de révolutionner la façon dont les conducteurs interagissent avec leur véhicule, en offrant une expérience plus naturelle et plus humaine.

Contrairement aux systèmes d'infodivertissement traditionnels, qui obligent souvent les utilisateurs à naviguer dans des menus et des commandes complexes, le système d'IA de Mercedes utilise une technologie avancée de reconnaissance vocale pour comprendre et répondre aux commandes en langage naturel. Cela signifie que les conducteurs peuvent simplement dire « Hey Mercedes » suivi de n'importe quelle demande, et le système comprendra et répondra en conséquence.

Mais les progrès ne s'arrêtent pas là. Le système d'infodivertissement IA de Mercedes intègre également des capacités d'apprentissage automatique, lui permettant d'apprendre les préférences et les habitudes de chaque conducteur au fil du temps. Cette expérience personnalisée garantit que le système peut anticiper et répondre aux besoins du conducteur, qu'il s'agisse de diffuser sa musique préférée, d'ajuster les paramètres de la climatisation ou de fournir un itinéraire vers son café préféré.

En plus de ses fonctionnalités améliorées de reconnaissance vocale et de personnalisation, le système d'IA de Mercedes dispose également d'une interface utilisateur intuitive et visuellement attrayante. L'écran haute résolution du système offre des graphiques nets et des couleurs éclatantes, permettant aux conducteurs de naviguer facilement dans les menus et d'accéder à diverses fonctionnalités.

L'engagement de Mercedes en faveur de l'innovation est encore illustré par la présentation en avant-première de la Classe G EV 2025 au CES. La version entièrement électrique de son emblématique SUV Classe G promet de combiner le design classique de la marque avec une technologie électrique de pointe, offrant une expérience de conduite durable mais luxueuse.

Avec l’introduction de son système d’infodivertissement IA révolutionnaire et l’aperçu impressionnant de la Classe G EV 2025, Mercedes-Benz réaffirme sa position de leader en matière de technologie automobile et de durabilité. Les conducteurs peuvent s’attendre à un avenir d’interactions fluides et intuitives avec leur véhicule, tout en réduisant leur empreinte carbone.