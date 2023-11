Big Cloud Consultants reconnu comme partenaire de solutions Microsoft pour le travail moderne

Big Cloud Consultants, un fournisseur renommé de services technologiques Microsoft et de solutions de travail hybrides, a obtenu la désignation estimée de partenaire de solutions dans le cadre du prestigieux programme Microsoft AI Cloud Partner. Cette reconnaissance met en évidence le support client exceptionnel et la connaissance approfondie des solutions Microsoft Modern Work proposées par les consultants Big Cloud.

La désignation Solutions Partner témoigne de la capacité remarquable de l'entreprise à fournir des résultats clients positifs alignés sur le Cloud Microsoft. Cela renforce encore la position de Big Cloud en tant que partenaire technologique de confiance, connu pour son expertise et son engagement à fournir à ses clients des solutions de pointe.

Avec cette réalisation, Big Cloud Consultants renforce son engagement à améliorer continuellement ses connaissances et son expertise, s'assurant ainsi de mieux servir à la fois les clients existants et les partenaires potentiels. La quête incessante de l'équipe pour accroître la productivité est évidente dans l'obtention de la désignation Solutions Partner au sein du programme Microsoft AI Cloud Partner.

Les désignations de solutions Microsoft distinguent les partenaires les plus performants du vaste écosystème de fournisseurs de services technologiques. Basées sur le score de capacité du partenaire, ces désignations remplacent les compétences Or et Argent héritées de Microsoft, avec des facteurs tels que les capacités techniques, l'expérience et la capacité à fournir des résultats client positifs alignés sur le Cloud Microsoft déterminant la reconnaissance. Ce partenariat avec Microsoft met en valeur la capacité de Big Cloud Consultants à faciliter une collaboration, une organisation, un apprentissage, une création et une connexion fluides sur des lieux de travail distants et hybrides.

Big Cloud Consultants tirera parti de sa position de partenaire de solutions Microsoft pour renforcer sa capacité à aider les organisations à réussir. Grâce à leurs services de bout en bout de gestion de lieux de travail cloud et hybrides, qui incluent Microsoft Azure, Microsoft 365, SharePoint, Power Platform, Workspace Security, Migration Consulting et Managed Services, ils fournissent aux organisations une base technologique sur laquelle s'appuyer.

Pour les organisations à la recherche de solutions innovantes et efficaces pour le travail moderne, Big Cloud Consultants est le partenaire de confiance vers lequel se tourner.

FAQ:

Q : Quelle est l'importance de l'obtention par Big Cloud Consultants de la désignation Solutions Partner ?

R : La désignation Solutions Partner signifie le support client d'élite et l'expertise de Big Cloud Consultants dans les solutions Microsoft Modern Work, renforçant ainsi sa position de partenaire technologique de confiance.

Q : Quels facteurs déterminent la désignation de partenaire de solutions ?

R : Microsoft détermine la désignation de partenaire de solutions en fonction du score de capacité du partenaire, en tenant compte d'éléments tels que les capacités techniques, l'expérience et la capacité à fournir des résultats client positifs alignés sur le cloud Microsoft.

Q : Quels services Big Cloud Consultants propose-t-il en tant que partenaire de solutions Microsoft ?

R : Big Cloud Consultants se spécialise dans la gestion de bout en bout des lieux de travail cloud et hybrides, offrant des services tels que Microsoft Azure, Microsoft 365, SharePoint, Power Platform, Workspace Security, Migration Consulting et Managed Services.