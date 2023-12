Le président Biden rencontre l’équipage Artemis II Moon à la Maison Blanche

By

Le président Joe Biden a récemment accueilli à la Maison Blanche l’équipage d’Artemis II, composé de quatre astronautes qui devraient voler autour de la Lune pour la première fois en 50 ans. En affichant une roche lunaire collectée pendant l’ère Apollo, le président Biden a tenu sa promesse d’héberger l’équipage après qu’il ait été sélectionné pour la mission plus tôt cette année. L'équipage, composé de trois Américains et d'un Canadien, a également eu l'occasion de rencontrer la vice-présidente Kamala Harris.

Prévu pour un lancement au plus tôt fin 2024, l'équipage d'Artemis II sera le premier à faire voler la capsule Orion de la NASA au sommet d'une fusée Space Launch System depuis le Kennedy Space Center. Contrairement aux missions lunaires précédentes, cet équipage n’atterrira pas et n’entrera pas en orbite lunaire. Au lieu de cela, ils voleront autour de la Lune et reviendront directement sur Terre en prélude à un alunissage ultérieur l’année suivante.

Le commandant Reid Wiseman a exprimé l'accent mis par l'équipage sur l'état de préparation plutôt que sur une date de lancement spécifique, déclarant : « En tant qu'équipage, nous ne pensons même pas à la date. Nous partirons lorsque la NASA et le véhicule seront prêts à voler. Dans leurs préparatifs, les astronautes utilisent des simulateurs et travaillent en étroite collaboration avec Mission Control pour assurer un voyage en toute sécurité vers et depuis la Lune.

En février, l'équipage participera à une répétition générale simulant ses activités à l'intérieur de la capsule dans l'océan Pacifique. Le spécialiste de mission Jeremy Hansen a souligné l'effort de collaboration requis pour le succès de la mission, déclarant : « Il faut une énorme équipe de personnes pour envoyer quatre humains… pour les transporter autour de la Lune et en revenir tout en les faisant respirer lorsqu'ils touchent le Pacifique. Et nous travaillons avec eux chaque jour.

Cette mission historique Artemis II marque la première fois qu’un équipage lunaire comprend un membre extérieur aux États-Unis. De plus, il s'agit du premier équipage du programme de nouvelle lune de la NASA, nommé Artemis en hommage à la sœur jumelle de la mythologique Apollo. Fin 2020, une capsule Orion vide a effectué un vol d’essai autour de la Lune, servant de répétition générale tant attendue.

Alors que l'équipage se prépare avec impatience pour sa mission, des inquiétudes sont apparues concernant le bouclier thermique de la capsule Orion. Lors du vol d'essai de l'année dernière, une carbonisation inattendue et une perte de matière ont été observées sur le bouclier thermique, crucial pour protéger le vaisseau spatial lors de la rentrée. Les enquêtes sur ce problème pourraient potentiellement retarder le départ de l'équipage.

Lors de leur rencontre avec le président Biden, les astronautes ont discuté d'un discours prononcé par le président John F. Kennedy en 1962 concernant la mission sur la Lune. Ils ont noté l'engagement de Biden envers la mission et ont été inspirés par sa référence à la déclaration de Kennedy selon laquelle les États-Unis s'embarqueraient dans ce voyage comme un défi qu'ils ne voulaient pas reporter. Le bureau ovale a également présenté une roche lunaire, Lunar Sample 76015,143, prêtée par la NASA. Recueillie en 1972 par Harrison Schmitt et Gene Cernan, la roche aurait environ 3.9 milliards d'années et pèserait moins d'une livre.