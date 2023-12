La mise à jour 2.9 retardée de BGMI suscite l'enthousiasme et la spéculation sur un nouveau contenu

Les fans de BGMI attendaient avec impatience l'arrivée de la très attendue mise à jour 2.9, mais il semble qu'ils devront faire preuve d'un peu plus de patience. Initialement prévue pour le 28 novembre, la mise à jour a été retardée de quelques jours, laissant les joueurs en suspens quant aux nouveautés et contenus qu'elle apportera. Notamment, le jeu a également supprimé le thème populaire Zombie Edge, attisant encore davantage l'anticipation de ce qui va arriver.

La mise à jour 2.8, qui a introduit le thème Zombie Edge, a reçu une réponse extrêmement positive de la part des joueurs. Doté de mécanismes de jeu passionnants, de thèmes captivants et d'événements enrichissants, il est rapidement devenu un favori des fans. Naturellement, les attentes concernant la mise à jour 2.9 ont grimpé en flèche, en particulier avec le buzz entourant le thème supposé de Frozen Kingdom.

Bien que BGMI soit resté muet sur la date de sortie spécifique de la mise à jour 2.9, un rapport récent de Sportskeeda suggère qu'elle arrivera le 1er décembre. La communauté des joueurs surveille avec impatience les mises à jour et les teasers de BGMI, dans l'espoir d'avoir des indices sur la sortie imminente.

En attendant, les joueurs peuvent rendre l’attente plus intéressante en participant au concours A3 Royale Pass. Cette opportunité passionnante permet aux joueurs de gagner des récompenses élégantes avant même la sortie de la mise à jour. De plus, les passionnés de BGMI peuvent également obtenir des objets dans le jeu en utilisant les codes d'échange BGMI sur le site officiel. En saisissant simplement l'identifiant de leur personnage et le code d'échange, les joueurs peuvent réclamer des récompenses passionnantes et améliorer leur expérience de jeu.

Avec la sortie retardée de la mise à jour 2.9, les spéculations sur le nouveau mode hiver, les événements passionnants et les caisses alléchantes continuent de monter. Les fans de BGMI attendent avec impatience le nouveau gameplay et les récompenses alléchantes qui seront introduits avec la mise à jour.

