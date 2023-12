PC Gaming Show : une vitrine des jeux PC inédits les plus attendus

Préparez-vous pour un événement passionnant dans le monde du jeu sur PC ! Le PC Gaming Show : Most Wanted Powered by Intel devrait captiver les joueurs le jeudi 30 novembre 2023 à 6h GMT. Ce spectacle très attendu, raconté par la célèbre comédienne britannique Amelia Tyler, promet d'être une expérience passionnante pour les amateurs de jeux vidéo du monde entier.

Présenté par la personnalité britannique de l'esport Frankie Ward, qui est un animateur régulier du PC Gaming Show, cet événement emmènera les téléspectateurs dans un compte à rebours des 25 jeux PC inédits les plus excitants. La sélection est basée sur les votes de plus de 70 « membres du Conseil » estimés de l'industrie du jeu. Ce conseil diversifié est composé de sommités de l'industrie, de journalistes et de créateurs de contenu, notamment des noms tels que Sid Meier, Tim Schafer et Brenda Romero.

Le PC Gaming Show : Most Wanted vise à fournir une plate-forme à la fois aux franchises établies et aux joyaux moins connus des petits studios. Evan Lahti, rédacteur en chef mondial de PC Gamer, déclare : « La liste des plus recherchés présentera des joyaux surprises de petits studios aux côtés des plus grandes franchises, car c'est l'histoire du jeu sur PC. »

L'émission comprendra non seulement des interviews exclusives avec les développeurs de jeux très attendus comme Homeworld 3, Path of Exile 2 et Unfortold: Witchstone, mais proposera également des visites dans les coulisses des studios du monde entier, de nouvelles bandes-annonces et des annonces passionnantes. Des clans de vampires aux RPG psycho-horreur, les téléspectateurs peuvent s’attendre à une gamme variée d’expériences de jeu.

Le PC Gaming Show : Most Wanted sera diffusé en direct sur diverses plateformes, notamment les chaînes PC Gamer Twitch et YouTube, Steam et la plateforme chinoise Bilibili. De plus, l'émission proposera des flux dédiés avec des sous-titres localisés en anglais, coréen, japonais, mandarin (simplifié), espagnol, allemand et français.

Rejoignez Amelia Tyler et une liste de streamers populaires, dont Asmongold, Esfand et AnneMunition, alors qu'ils partagent leurs réactions en direct à la liste des plus recherchés. Assurez-vous de marquer vos calendriers et de vous connecter pour une présentation des jeux PC inédits les plus attendus !

Sources: PCGamer.com