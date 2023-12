Des mises à jour passionnantes à venir dans l’édition 20e anniversaire de Beyond Good & Evil

Êtes-vous fan de Beyond Good & Evil? Préparez-vous à revivre l'aventure avec la très attendue édition du 20e anniversaire du jeu. Microsoft a récemment répertorié l'édition sur le Xbox Store, nous donnant un aperçu des mises à jour intéressantes qui seront incluses.

L'un des points forts de cette édition anniversaire est l'amélioration de la qualité visuelle. Les joueurs peuvent s’attendre à profiter du jeu dans une résolution 4K époustouflante à 60 FPS fluides. Les graphismes, les commandes et l'audio ont également subi des améliorations, promettant une expérience de jeu plus immersive.

De plus, l'édition 20e anniversaire introduira de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le gameplay. Des fonctionnalités de sauvegarde automatique et de sauvegarde croisée ont été ajoutées, permettant aux joueurs de sauvegarder facilement leur progression sur plusieurs appareils. Un mode speedrun passionnant a été inclus, mettant les joueurs au défi de terminer le jeu le plus rapidement possible.

De plus, les succès du jeu ont été mis à jour, offrant de nouveaux défis et récompenses aux joueurs à débloquer. Que vous soyez un joueur chevronné ou un nouveau venu dans Beyond Good & Evil, ces réalisations fourniront des objectifs supplémentaires et des incitations à l'exploration.

Le scénario captivant du jeu reste intact. Les joueurs incarneront la journaliste d'action Jade alors qu'elle enquête sur les mystérieuses attaques extraterrestres de DomZ aux côtés de personnages bien-aimés comme son oncle adoptif Pey'j et le courageux Double H. Armée de son daï-jo et de son fidèle appareil photo, Jade se lance dans une aventure. rempli d'exploration, de combat, de résolution d'énigmes, de mini-jeux et de courses d'aéroglisseurs exaltantes.

Bien que la date de sortie de l'édition 20e anniversaire n'ait pas encore été annoncée, elle devrait l'être prochainement. Les fans de Beyond Good & Evil attendaient avec impatience la sortie, car le jeu est dans les limbes du développement depuis plus d’une décennie.

Ne manquez pas l'occasion de revivre Beyond Good & Evil dans toute sa splendeur. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur la date de sortie et la disponibilité de l'édition 20e anniversaire. Rejoignez-nous pour replonger dans le monde merveilleux d'Hillys et embarquez pour une aventure inoubliable.