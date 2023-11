Nouvelle version : putters Bettinardi BB Series pour 2024

Bettinardi, connu pour son savoir-faire haut de gamme et ses designs classiques, présente une gamme mise à jour de putters pour 2024. Les putters de la série BB, appréciés des golfeurs qui apprécient la sensation d'un putter fraisé et les formes classiques, ont subi des améliorations significatives.

Principales caractéristiques:

– Fabriqué à partir d'un bloc d'acier inoxydable 303 dans les installations de Bettinardi à Tinley Park, dans l'Illinois, garantissant précision et qualité.

– Le motif de fraisage Perpetual Flymill Face, composé de diamants délicats sur la zone de frappe, améliore la sensation et favorise un roulement plus doux.

– En ajustant stratégiquement la taille et la forme des composants critiques tels que les pare-chocs, les brides arrière et les épaules, la répartition du poids a été optimisée. Ce changement de poids redistribue le centre de gravité au centre du visage pour une stabilité et une tolérance améliorées.

– Une finition PVD Black Pearl réduit l’éblouissement, offrant une apparence propre et compacte à l’adresse.

FAQ:

Q : Quel est le public cible des putters Bettinardi BB Series ?

R : Les putters de la série BB sont conçus pour les golfeurs qui apprécient les formes classiques et la sensation exceptionnelle d'un putter fraisé.

Q : Qu'est-ce qui est unique dans le modèle de fraisage du visage Perpetual Flymill ?

R : Le motif délicat en losange sur la zone de frappe améliore la sensation et favorise un roulement de balle plus rapide en minimisant le dérapage.

Q : Comment l’ajustement de la répartition du poids améliore-t-il les performances ?

R : En ajustant stratégiquement la taille et la forme des composants critiques, le poids du tuyau est compensé, permettant un centre de gravité plus centré et une stabilité améliorée.

Q : Quels sont les avantages de la finition Black Pearl PVD pour les golfeurs ?

R : La finition Black Pearl PVD réduit l'éblouissement, créant une apparence élégante et épurée à l'adresse.

Avec les putters Bettinardi BB Series mis à jour, les golfeurs peuvent s'attendre à un savoir-faire exceptionnel, à des sensations exceptionnelles et à des performances améliorées sur les greens. Que vous préfériez une lame classique ou un maillet de taille moyenne, la série BB propose des options adaptées à différents types de coups. Améliorez votre jeu de putting avec le design intemporel et l'ingénierie de précision de la dernière offre de Bettinardi.

