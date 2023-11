Trouver les meilleures offres sur les produits Google ce Black Friday

À l’approche du Black Friday 2023, l’attente des meilleures offres sur les produits Google augmente. Alors que la période des fêtes bat son plein, les passionnés de technologie attendent avec impatience des réductions sur les derniers smartphones Google, les appareils intelligents pour la maison et bien plus encore. Pour vous aider à naviguer dans la mer d'offres, nous avons compilé une liste des meilleures offres Google auxquelles vous pouvez vous attendre ce Black Friday.

Les Pixel 8 et 8 Pro bénéficient de baisses de prix importantes

Les très attendus Google Pixel 8 et 8 Pro devraient bénéficier de leurs toutes premières réductions ce Black Friday. Ces smartphones phares, lancés le mois dernier, seront disponibles à des prix attractifs. Le Pixel 8 Pro bénéficiera d'une réduction de 200 $, ramenant le prix à 799 $. Le plus petit Pixel 8 bénéficiera également d’une réduction de prix de 150 $, le rendant disponible au prix de 549 $. Ces remises sont 50 $ de plus que les baisses de prix de l'année dernière sur les modèles Pixel 7/Pro, ce qui en fait une offre encore meilleure pour les consommateurs.

La meilleure offre à ce jour sur le Pixel Fold

Si vous avez un œil sur le Google Pixel Fold, ce Black Friday sera le moment idéal pour en acheter un. Avec une réduction de 400 $, cet appareil pliable sera disponible à son prix le plus bas jamais vu. Il s'agit de la deuxième baisse de prix notable depuis sa sortie plus tôt cette année, offrant une excellente opportunité de posséder l'un des smartphones les plus innovants du marché.

Rapport qualité/prix avec le Pixel 7a

Pour ceux qui recherchent une option abordable, le Google Pixel 7a sera un choix intéressant. Avec un retour à son prix le plus bas historique de 374 $ (à l'origine 499 $), cet appareil économique offre un excellent rapport qualité-prix. Si vous n'avez pas besoin des fonctionnalités haut de gamme des appareils phares, le Pixel 7a est une option solide.

Réductions sur la tablette Pixel

Les amateurs de grand écran trouveront la Google Pixel Tablet à son prix le plus bas de tous les temps ce Black Friday. Au prix de 399 $ (499 $ à l'origine), cette tablette Android offre une réduction de 100 $ et est parfaite pour la productivité et le divertissement en déplacement. De plus, la station de chargement magnétique associée devrait être mise en vente, améliorant ainsi la convivialité de la tablette.

Bonnes affaires sur la Pixel Watch

La très attendue Pixel Watch 2 verra enfin ses premières réductions ce Black Friday. Avec une baisse potentielle du prix de 349 $ à 299 $ (ou peut-être moins), cette montre intelligente devrait être un excellent investissement. Pour ceux qui recherchent une option encore plus abordable, la Pixel Watch originale sera disponible à seulement 200 $, ce qui correspond à son prix le plus bas de tous les temps.

Accessoires à prix réduits

En plus des appareils principaux, Google proposera également des réductions sur des accessoires tels que les Pixel Buds Pro et les Pixel Buds A-Series. Les Pixel Buds Pro, vendus au détail à 200 $, seront disponibles au prix de 119 $, tandis que les Pixel Buds A-Series atteindront un plus bas historique de 64 $. Le Pixel Stand de deuxième génération, un support de chargement pour les appareils Pixel, sera disponible à son meilleur prix jamais vu, soit 59 $, offrant une réduction de 25 %.

QFP

Q: Où puis-je trouver ces offres ?

A: Ces offres seront disponibles chez des détaillants populaires comme Amazon, Best Buy et directement auprès de Google.

Q: Ces réductions sont-elles disponibles uniquement le Black Friday ?

A: Bien que le Black Friday soit l'événement principal, ces réductions devraient s'étendre tout au long de la saison des achats des Fêtes, y compris le Cyber ​​Monday.

Q: Puis-je acheter ces produits en ligne ?

A: Oui, ces offres seront disponibles à l’achat en ligne, vous permettant ainsi de profiter des réductions dans le confort de votre foyer.

Q: Y a-t-il des restrictions sur ces offres ?

A: Il est préférable de vérifier les termes et conditions spécifiques de chaque offre, car certaines offres peuvent avoir des quantités ou des délais limités.

Avec ces remises intéressantes sur les produits Google, le Black Friday 2023 s'annonce comme une excellente occasion de mettre la main sur les dernières technologies à des prix imbattables. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau smartphone, d'une tablette, d'une montre intelligente ou d'accessoires, gardez un œil sur ces offres fantastiques. Bon shopping!