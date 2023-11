Découvrez les meilleurs ordinateurs portables de moins de 80000 XNUMX en Inde avec les processeurs AMD Ryzen

Êtes-vous à la recherche d’un nouvel ordinateur portable offrant des performances élevées sans vous ruiner ? Ne cherchez pas plus loin que les meilleurs ordinateurs portables de moins de 80000 XNUMX en Inde équipés de processeurs AMD Ryzen. Que vous soyez un joueur passionné, un professionnel ou simplement à la recherche d'un ordinateur portable personnel, ces modèles sont là pour vous.

Il est révolu le temps où vous deviez faire des compromis sur la qualité en raison de contraintes budgétaires. Grâce aux progrès technologiques, les ordinateurs portables équipés de processeurs AMD Ryzen sont devenus plus abordables tout en offrant des performances inégalées. Des marques comme ASUS, HP, Lenovo et Dell proposent une large gamme d'options connues pour leurs fonctionnalités exceptionnelles telles que la RAM, le stockage, les processeurs, etc.

Examinons de plus près certains des meilleurs concurrents dans cette gamme de prix :

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED, AMD Ryzen 7 :

Doté d'un puissant processeur AMD Ryzen 7, cet ordinateur portable ASUS offre une super vitesse et est équipé de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage. Avec un écran OLED de 15.6 pouces, vous pourrez profiter de visuels réalistes et de couleurs éclatantes. Le système de refroidissement à double ventilateur garantit des performances optimales et il est livré avec Windows 11 préinstallé et un abonnement d'un an à McAfee Antivirus. Prix ​​: Rs. 1 79,990.

2. Ordinateur portable de jeu HP Victus, AMD Ryzen 5 5600H :

Conçu pour les joueurs professionnels, cet ordinateur portable HP offre des performances exceptionnelles avec son processeur AMD Ryzen et 16 Go de RAM. Il dispose également d'un écran micro-bord avec un temps de réponse rapide pour des expériences de jeu immersives. Doté de deux ventilateurs pour lutter contre la surchauffe, cet ordinateur portable est parfait pour les flux de travail lourds et les tâches exigeantes. Prix ​​: Rs. 52,990 XNUMX.

3. Ordinateur portable Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14″ IPS 2-en-1 :

Cet ordinateur portable Lenovo offre une polyvalence grâce à sa conception 2-en-1, vous permettant de travailler dans différents modes. Il dispose d'un écran IPS de 14 pouces avec un revêtement antireflet pour la protection des yeux. Avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, il offre suffisamment d'espace pour vos fichiers et programmes. La configuration OLED garantit des visuels époustouflants et l’ordinateur portable est léger et durable. Prix ​​: Rs. 62,889 XNUMX.

Ces ordinateurs portables offrent une gamme de fonctionnalités adaptées à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'un usage de jeu, professionnel ou personnel. Avec leurs puissants processeurs AMD Ryzen, leur RAM suffisante et leurs capacités de stockage, vous pouvez vous attendre à des performances fluides et à un multitâche fluide.

Alors, ne laissez pas les contraintes budgétaires vous empêcher d’acquérir un ordinateur portable hautes performances. Découvrez les meilleurs ordinateurs portables de moins de 80000 XNUMX en Inde avec des processeurs AMD Ryzen et effectuez un achat intelligent qui répond à vos besoins.

Foire aux Questions

Q : Ces ordinateurs portables sont-ils adaptés aux jeux ?

R : Oui, ces ordinateurs portables sont conçus pour gérer les jeux avec leurs processeurs puissants, leur RAM suffisante et leurs cartes graphiques dédiées.

Q : Ces ordinateurs portables peuvent-ils gérer de lourdes charges de travail et effectuer plusieurs tâches ?

R : Absolument. Grâce à leurs processeurs avancés et à leur grande RAM, ces ordinateurs portables peuvent gérer des tâches exigeantes et un multitâche fluide.

Q : Ces ordinateurs portables sont-ils livrés avec Windows 11 préinstallé ?

R : Oui, certains de ces ordinateurs portables sont livrés avec Windows 11 préinstallé. Il est toujours recommandé de vérifier les spécifications avant de faire un achat.

Q : Quelle est la durée de vie de la batterie de ces ordinateurs portables ?

R : La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation et des modèles spécifiques. Cependant, la plupart des ordinateurs portables de cette gamme de prix offrent une batterie de secours décente pour une utilisation quotidienne.