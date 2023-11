Guide d'achat de cartes graphiques : comment choisir celle qui convient à votre PC

Si vous envisagez de construire un PC de jeu à partir de zéro, un composant auquel vous devez prêter une attention particulière est la carte graphique. Les prix des GPU ont grimpé en flèche ces dernières années, ce qui rend difficile la recherche d’une option abordable. Cependant, avec les prochaines offres du Black Friday, vous avez la possibilité d'économiser de l'argent sur l'achat de votre carte graphique. Bien qu'historiquement, les offres GPU pendant cette période n'aient pas été significatives, tout montant économisé peut être utilisé pour obtenir un meilleur composant pour votre PC.

En matière de cartes graphiques, il existe deux acteurs majeurs sur le marché : AMD et Nvidia. Les GPU AMD offrent généralement de meilleures performances brutes à un prix plus abordable que Nvidia. Cependant, les cartes Nvidia excellent dans des fonctionnalités telles que le DLSS (Deep Learning Super Sampling) et la technologie de traçage de rayons, qui offrent des visuels améliorés. Il est essentiel de prendre en compte vos besoins et préférences spécifiques avant de décider quelle marque choisir.

Avant de faire un achat, il est crucial de déterminer la résolution et le taux de rafraîchissement que vous désirez pour votre PC. Les cartes graphiques bas de gamme et milieu de gamme peuvent gérer une résolution 1080p à 144 Hz avec des paramètres graphiques élevés. Pour une résolution 2k et atteindre 144 Hz avec des réglages élevés, vous aurez besoin d’une carte milieu à haut de gamme. Cependant, si vous visez une résolution 4K et des taux de rafraîchissement élevés, même les cartes graphiques les plus haut de gamme auront du mal à maintenir 144 Hz. Dans de tels cas, des compromis sur la qualité graphique peuvent être nécessaires.

Si vous êtes un joueur compétitif visant une faible résolution comme 1080p et des fréquences d'images élevées, les GPU de milieu de gamme devraient suffire. Cependant, les performances peuvent varier en fonction des paramètres graphiques choisis. Pour prendre une décision éclairée, il est préférable de rechercher les modèles de cartes graphiques spécifiques qui vous intéressent et de vérifier leurs performances sur les jeux auxquels vous envisagez de jouer.

Gardez à l’esprit que les moniteurs à plus haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé peuvent augmenter considérablement le coût global de votre PC, en particulier lorsqu’ils sont associés à des cartes graphiques haut de gamme. Par conséquent, si vous recherchez la meilleure expérience de jeu possible, soyez prêt à investir une somme d’argent considérable.

Dans l’ensemble, choisir la bonne carte graphique nécessite un examen attentif de la résolution, du taux de rafraîchissement, du budget et des préférences de marque souhaités. En effectuant des recherches approfondies et en analysant les références de performances, vous pouvez prendre une décision éclairée et construire un PC de jeu qui répond à vos besoins spécifiques.

Foire aux Questions

1. Dois-je choisir une carte graphique AMD ou Nvidia ?

La réponse dépend de vos besoins et de votre budget. Les GPU AMD offrent généralement de meilleures performances brutes à un prix inférieur, tandis que les cartes Nvidia excellent dans des fonctionnalités telles que le DLSS et le lancer de rayons. Tenez compte de vos besoins spécifiques avant de prendre une décision.

2. Quelle résolution et quel taux de rafraîchissement dois-je viser ?

La résolution et le taux de rafraîchissement dont vous avez besoin dépendent de vos préférences de jeu. Les cartes bas de gamme à milieu de gamme peuvent gérer une résolution 1080p à 144 Hz, tandis que la résolution 2k peut nécessiter une carte milieu à haut de gamme. La résolution 4K avec des taux de rafraîchissement élevés peut être difficile à atteindre, même avec des cartes graphiques haut de gamme.

3. Les GPU de milieu de gamme peuvent-ils gérer des fréquences d'images élevées pour les jeux compétitifs ?

Oui, les GPU de milieu de gamme peuvent gérer des fréquences d’images élevées pour les jeux compétitifs, en particulier à des résolutions inférieures comme 1080p. Cependant, les paramètres graphiques que vous choisissez peuvent avoir un impact sur les performances.

4. Comment puis-je déterminer les performances d'une carte graphique sur des jeux spécifiques ?

Recherchez les modèles de cartes graphiques qui vous intéressent et vérifiez les références de performances des jeux auxquels vous envisagez de jouer. Cela vous donnera une idée des performances d'une carte particulière dans les jeux souhaités.

5. Les moniteurs à plus haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé augmentent-ils le coût global d'un PC ?

Oui, les moniteurs à plus haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé ont tendance à être plus chers. Lorsqu’il est associé à des cartes graphiques haut de gamme, le coût global de votre PC peut augmenter considérablement.