De nouvelles possibilités vous attendent : des jeux similaires à GTA 5

Lorsqu'il s'agit de définir l'expérience de jeu en monde ouvert, Grand Theft Auto a toujours été à l'avant-garde. Le trailer très attendu de GTA 6 nous donne un aperçu de l'évolution que va connaître cette franchise historique. Cependant, avec la sortie du nouveau jeu dans quelques années, les fans pourraient avoir envie de quelque chose de similaire pour combler le vide. Dans cet article, nous vous proposons une sélection des meilleurs jeux comme GTA 5 qui vous offriront une expérience de jeu variée et passionnante.

Le premier sur notre liste est « Cyberpunk 2077 », un jeu visuellement époustouflant qui se déroule à Night City, une société dystopique où la frontière entre l'humanité et la technologie s'estompe. Plongez-vous dans ce jeu CD Projekt Red en parcourant la ville en tant que mercenaire dans le but d'obtenir un prototype qui changera votre vie. Avec sa conception mondiale unique et l’inclusion de Keanu Reeves, ce jeu est un incontournable.

Si vous recherchez un jeu avec des mécanismes de combat sophistiqués, « Sleeping Dogs » est le choix parfait. Se déroulant à Hong Kong, ce jeu offre un mélange d'orientalisme traditionnel et de capitalisme, créant une expérience visuellement époustouflante. Avec des combats au corps à corps similaires à la franchise Yakuza et des mécanismes de tir comme GTA, c'est le jeu idéal pour ceux qui recherchent un scénario passionnant.

Pour les fans de Rockstar Games, « Red Dead Redemption 2 » offre un décor du Far West rempli d'action et d'intrigues déchirantes. Éliminez les méchants et accomplissez des missions pour survivre dans un monde se déroulant en 1899. Les décors atmosphériques et le gameplay immersif font de ce jeu un substitut idéal à la série GTA.

Enfin, « Far Cry 6 » offre une expérience unique combinant exploration du monde ouvert et scénario politique captivant. Situé dans la nation fictive de Yara, les joueurs incarnent un guérillero visant à libérer le pays. Vivez des combats détaillés et naviguez à travers les jungles et les plages dans ce jeu très attendu.

Bien que l'attente pour GTA 6 puisse être longue, ces jeux offrent une gamme variée d'expériences qui vous divertiront et vous immergeront dans leurs mondes respectifs. Alors, prenez votre manette et lancez-vous dans des aventures palpitantes qui rivalisent avec l'excitation de Grand Theft Auto.