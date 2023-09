Comment obtenir Apple TV+ gratuitement : les meilleures façons de regarder

Apple TV+ est devenu l'un des principaux services de streaming d'émissions de télévision et de films originaux. Si vous souhaitez essayer ce service sans vous engager sur les frais d'abonnement mensuels de 6.99 $, il existe plusieurs façons de regarder Apple TV+ gratuitement.

La première option consiste à profiter de l’offre d’essai gratuit standard. Inscrivez-vous simplement à Apple TV+ et profitez du service pendant sept jours sans aucun frais. Si vous décidez que ce n'est pas pour vous, annulez avant la fin de la période d'essai.

Si vous appréciez la programmation originale et les sports en direct disponibles sur Apple TV+, pensez à continuer à regarder et à profiter du service. À 6.99 $ par mois, le prix est comparable à Hulu et moins cher que Netflix. Vous aurez également accès au streaming TV en direct et au contenu à la demande.

En plus de l'essai gratuit, vous pouvez également regarder Apple TV+ gratuitement en vous inscrivant à l'essai gratuit d'un mois d'Apple One. Apple One est un forfait d'abonnement qui comprend divers services comme Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ et iCloud+ à un prix réduit. Il s'agit d'une excellente option pour obtenir de la musique, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des actualités et bien plus encore auprès d'Apple sans payer pour chaque service individuellement.

Une autre façon de profiter gratuitement d’Apple TV+ consiste à acheter un appareil Apple éligible. Lorsque vous achetez un nouvel iPhone, iPad, Apple TV ou Mac dans un Apple Store ou chez un détaillant agréé comme Best Buy ou Target, vous recevrez gratuitement trois mois d'Apple TV+, ce qui équivaut à 90 jours de streaming gratuit.

Best Buy propose actuellement une promotion qui offre trois mois d'Apple TV+ gratuitement sans avoir à effectuer d'achat. Ajoutez simplement Apple TV+ à votre panier, procédez au paiement et vous êtes prêt. Vous pouvez annuler après les 90 jours si vous le souhaitez, sans aucune obligation.

Pour les étudiants, Apple propose un forfait d’abonnement à prix réduit comprenant Apple TV+ et Apple Music pour seulement 5.99 $ par mois. Il s’agit d’une économie importante par rapport à l’abonnement à chaque service individuellement. Pour être admissibles, les étudiants doivent s'inscrire et être vérifiés via UNiDAYS. De plus, un essai gratuit d'un mois est disponible avec ce plan d'abonnement étudiant.

Enfin, T-Mobile offre un accès gratuit à Apple TV+ à ses clients nouveaux et existants. Selon votre forfait auprès de l'opérateur de téléphonie mobile, vous pouvez recevoir jusqu'à six mois de service de streaming gratuitement. Une fois la période gratuite terminée, vous pouvez annuler ou continuer à regarder Apple Originals pour 6.99 $ par mois.

Avec toutes ces options pour regarder Apple TV+ gratuitement, vous avez désormais la possibilité de choisir quoi regarder en premier sans vous soucier du coût.

Définitions:

– Programmation originale : émissions de télévision et films exclusifs à un service de streaming spécifique.

– Streaming TV en direct : regardez des émissions de télévision et des événements pendant leur diffusion en temps réel.

– Contenu à la demande : émissions de télévision et films disponibles à tout moment.

Sources:

The Hollywood Reporter (article source)