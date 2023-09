Les spectromètres de paillasse peuvent analyser efficacement les huiles de pyrolyse, selon une étude de l’Université Aston

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université Aston a démontré que les spectromètres de paillasse peuvent analyser efficacement les bio-huiles de pyrolyse, offrant ainsi une alternative rentable aux spectromètres à champ élevé. Les biohuiles de pyrolyse sont produites en soumettant des déchets industriels ou agricoles à une chaleur extrême, et elles sont de plus en plus considérées comme des substituts aux combustibles fossiles. Cependant, l’analyse des mélanges complexes présents dans ces bio-huiles s’avère une tâche difficile et coûteuse.

La composition des bio-huiles de pyrolyse joue un rôle crucial dans la détermination de leur stabilité et de leur traitement ultérieur. En particulier, la présence de produits chimiques contenant de l'oxygène, tels que les groupes carbonyle, peut avoir un impact majeur sur la corrosivité et la stabilité du pétrole. La spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN) à champ élevé est la méthode de prédilection pour analyser l'identification et la concentration d'espèces chimiques dans les échantillons. Cependant, les spectromètres RMN à champ élevé sont coûteux, avec des prix allant de 600,000 10 à XNUMX millions de livres sterling, et nécessitent des cryogènes et des solvants coûteux.

Pour résoudre ce problème, le Dr Robert Evans et son équipe de l'Université Aston ont exploré l'efficacité des spectromètres RMN de paillasse dans l'analyse des huiles de pyrolyse. Les spectromètres de paillasse, qui utilisent des aimants permanents et ne nécessitent pas de refroidissement cryogénique, sont nettement moins coûteux à l'achat et à l'entretien. Bien qu'ils aient une sensibilité et une résolution réduites par rapport aux spectromètres à champ élevé, ils sont couramment utilisés dans les laboratoires d'enseignement et de recherche.

L'étude, menée en collaboration avec l'Université du Tennessee, a comparé les résultats obtenus à partir de spectromètres de paillasse à ceux obtenus à partir de spectromètres à champ élevé et d'autres techniques analytiques. Les chercheurs ont évalué les huiles de pyrolyse dérivées de diverses plantes et ont découvert que les spectromètres de paillasse surpassaient l'analyse par titrage pour la concentration totale de carbonyle. Ils ont également égalé les performances de la spectrométrie à champ élevé dans la détection des groupes carbonyle, tels que les cétones, les aldéhydes et les quinones.

Le Dr Evans a souligné que malgré les limites connues des spectromètres de paillasse, ils ont pu obtenir des données RMN de qualité similaire à celles des spectromètres à champ élevé. Cela ouvre la voie à une analyse RMN des huiles de pyrolyse plus simple, plus rentable et plus accessible pour un plus large éventail d’utilisateurs.

Dans l’ensemble, cette recherche met en valeur le potentiel des spectromètres de paillasse dans l’analyse de mélanges complexes, offrant ainsi une solution abordable et efficace pour étudier et comprendre les bio-huiles de pyrolyse.

Source : Université Aston, Tang, B., et al. «Analyse quantitative par résonance magnétique nucléaire 19F à faible champ des groupes carbonyle dans les huiles de pyrolyse.» ChemSusChem. est ce que je:10.1002/cssc.202300625