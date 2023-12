Brothers : un remake de A Tale of Two Sons serait en préparation

Résumé :

Des rumeurs circulent selon lesquelles Starbreeze et le jeu d'aventure Xbox 505 populaire de 360 Games, Brothers: A Tale of Two Sons, pourraient recevoir un remake. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, un fuyard réputé, Billbil-kun, a fait allusion à cette possibilité, amenant les fans à spéculer sur les changements et les améliorations que le remake pourrait apporter. Le jeu original, salué pour son esthétique, son système de contrôle coopératif et son histoire réconfortante, a été un succès auprès des critiques et des joueurs. Si les rumeurs sont vraies, il serait passionnant de voir le jeu recevoir une attention renouvelée de la part d'un nouveau public sur la Xbox Series X|S.

Le jeu original Brothers: A Tale of Two Sons a été développé par Starbreeze Studios et initialement sorti sur Xbox 360 en 2013, suivi d'une version Xbox One en 2015. Il offrait une expérience de jeu unique où les joueurs contrôlaient simultanément les deux frères et sœurs à l'aide de chaque manette. Le jeu a emmené les joueurs dans un voyage à travers un monde fantaisiste, rempli d'énigmes, de combats de boss et de défis de plateforme.

Bien que les détails exacts sur le remake potentiel soient rares, les fans sont impatients de savoir s'il y aura des améliorations aux graphismes et aux mécanismes de jeu. De plus, il y a des spéculations sur la possibilité de nouvelles réalisations pour la version Xbox Series X|S du jeu, similaires aux piles de réalisations existantes pour Xbox 360 et Xbox One.

Pour ceux qui souhaitent plus d'informations, il est supposé que 505 Games pourrait faire une annonce lors de l'émission de Geoff Keighley, The Game Awards 2023. Les fans et les passionnés sont encouragés à rester à l'écoute des mises à jour sur le potentiel remake de Brothers: A Tale of Two Sons. En attendant, les fans peuvent toujours profiter des versions originales disponibles sur le Xbox Store et savourer le récit captivant de l'aventure épique de deux frères.

