Belmont Stakes déménagera à l'hippodrome de Saratoga pour des rénovations en 2024

Dans un geste important, les historiques Belmont Stakes déménageront temporairement à l'hippodrome de Saratoga en 2024 pour permettre la construction d'un parc Belmont « nouveau et réinventé ». La gouverneure Kathy Hochul a fait cette annonce, déclarant que Saratoga accueillerait désormais la troisième étape de la Triple Couronne.

La 156e édition des Belmont Stakes aura lieu le 8 juin au Saratoga Race Course, tandis que le Racing Festival se déroulera du 6 au 9 juin. Le déménagement fait partie d'un projet de rénovation de 455 millions de dollars à Belmont Park qui implique la démolition de l'immense tribune en place depuis 1968. Elle sera remplacée par une structure plus petite et plus moderne, créant plus d'espace vert pour une atmosphère de parc.

La New York Racing Association (NYRA) augmentera également la bourse des Belmont Stakes de 1.5 million de dollars à 2 millions de dollars en 2024, parallèlement à un changement de distance. En attendant l'approbation, la course se disputera à 1¼ milles au lieu des 1½ milles traditionnels en raison de la configuration de la piste principale de Saratoga.

La décision de déplacer temporairement les Belmont Stakes à Saratoga a suscité l'enthousiasme des amateurs de courses et devrait avoir un impact économique positif sur la région de la capitale. Le président-directeur général de la NYRA, David O'Rourke, a exprimé son enthousiasme face à cette annonce, et le gouverneur Hochul a souligné le potentiel du projet à créer des emplois et à stimuler l'activité économique dans le secteur de la construction.

Le déménagement à Saratoga n'est pas la première fois que les Belmont Stakes sont déplacés en raison de travaux de construction. Dans les années 1960, la course a eu lieu à l'hippodrome Aqueduct lors de rénovations. Le déménagement temporaire à Saratoga offre aux fans l'occasion de vivre la célèbre course dans un cadre différent.

La rénovation de Belmont Park vise à moderniser la piste vieille de 117 ans tout en assurant l'avenir des courses hippiques à New York. Il devrait générer une activité économique importante et créer de nouveaux emplois. Une fois terminé, le Belmont Park modernisé offrira aux fans des équipements améliorés et des installations ultramodernes.

Au fur et à mesure que les plans progressent, plus d'informations sur le Belmont Stakes Racing Festival à Saratoga Race Course, y compris les offres d'hospitalité et les options de billets, seront disponibles début 2024. Ce déménagement temporaire marque un chapitre passionnant dans l'histoire des Belmont Stakes, une course qui captive les amateurs de sport depuis des décennies.