Instagram présente de nouvelles fonctionnalités pour lutter contre les faux comptes et le spam

Instagram prend des mesures pour éliminer le spam et les faux comptes sur sa plate-forme en introduisant de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs de filtrer les demandes de suivi et de supprimer les balises contenant du spam. Le géant des médias sociaux vise à améliorer l’expérience utilisateur et à maintenir l’authenticité de sa base d’utilisateurs.

L'une des fonctionnalités clés est le filtrage automatique des demandes de suivi provenant de comptes suspects de spam ou de robots dans une boîte de réception distincte. Les utilisateurs peuvent approuver manuellement les demandes authentiques tout en supprimant en masse le reste, y compris les abonnés existants qu'Instagram juge inauthentiques. En séparant les comptes de spam, les utilisateurs peuvent disposer d'une liste de followers plus propre et plus authentique.

De plus, Instagram déploie une option permettant de supprimer en masse les balises spam. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de supprimer les balises indésirables qui prévalent sur leurs publications. Ce faisant, les utilisateurs peuvent mieux contrôler le contenu associé à leur compte et s'assurer qu'il est conforme aux directives d'Instagram.

Pour aider davantage les utilisateurs à maintenir une présence en ligne sûre et authentique, Instagram introduira également des notifications dans l'application qui alerteront les utilisateurs lorsque leurs publications enfreignent les directives de la plateforme. Ces invites serviront de rappel utile aux utilisateurs pour qu'ils examinent leur contenu et garantissent leur conformité aux normes de la communauté.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Instagram vise à créer un environnement plus sécurisé et plus fiable pour ses utilisateurs, en réduisant la présence de faux comptes et de spam. En permettant aux utilisateurs de filtrer et de supprimer le contenu indésirable, ils peuvent créer une expérience Instagram personnalisée qui reflète leurs véritables intérêts et connexions.

Dans l’ensemble, les efforts d’Instagram pour lutter contre les faux comptes et le spam sont louables. En donnant la priorité à l'expérience utilisateur et à l'authenticité, la plateforme fait des progrès importants dans le maintien de l'intégrité de sa base d'utilisateurs et la promotion d'une communauté en ligne positive.