Hibernation des grizzlis : dévoiler les secrets de leur horloge interne

De nouvelles recherches ont mis en lumière les fascinantes horloges internes des grizzlis pendant l’hibernation. Contrairement à la croyance populaire, la production d’énergie des ours continue de suivre un rythme quotidien même s’ils dorment pendant des mois sans manger. Cette découverte souligne le rôle important des rythmes circadiens dans le métabolisme de divers organismes, dont les humains, et offre des informations précieuses sur la manière dont les animaux s'adaptent aux conditions environnementales extrêmes.

La récente étude génétique, dirigée par l'Université de l'État de Washington, a examiné des échantillons de cellules de grizzlis pendant les saisons d'activité et d'hibernation. Les chercheurs ont découvert que des milliers de gènes dans les cellules d'ours en hibernation étaient exprimés de manière rythmique, affectant la production d'adénosine triphosphate (ATP), la principale source d'énergie du corps. Alors que la production d'ATP suivait toujours un schéma quotidien pendant l'hibernation, l'amplitude, ou la plage de hauts et de bas, était réduite et le point de production le plus élevé se produisait plus tard dans la journée par rapport à la saison active.

Les résultats suggèrent que les ours maintiennent un rythme circadien modifié pendant l'hibernation afin de conserver leur énergie tout en bénéficiant du cycle quotidien. En supprimant le rythme circadien, les ours peuvent affiner leurs processus métaboliques et leur dépense énergétique. Cette adaptation unique leur permet de survivre sans nourriture pendant de longues périodes, tout en évitant les effets néfastes comme la perte osseuse et les maladies comme le diabète.

Les connaissances de l'étude sur les rythmes circadiens des grizzlis pourraient également avoir des implications sur la santé humaine. Des recherches antérieures ont établi un lien entre les perturbations des rythmes circadiens, telles que celles subies par les travailleurs de nuit, et des problèmes métaboliques et un risque accru de maladies telles que le diabète et la prise de poids.

Alors que les chercheurs continuent de percer les mystères de l’hibernation des grizzlis, ces découvertes fournissent des connaissances précieuses sur les façons remarquables dont les organismes s’adaptent aux conditions extrêmes et maintiennent leurs fonctions physiologiques. Comprendre les mécanismes génétiques à l'origine des rythmes circadiens ouvre de nouvelles possibilités pour explorer des traitements et des interventions visant à traiter les troubles métaboliques et à améliorer la santé globale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de temps les grizzlis hibernent-ils ? Les grizzlis hibernent généralement pendant environ six mois, en fonction des conditions environnementales et de la disponibilité de nourriture. Les grizzlis bougent-ils pendant l'hibernation ? Bien que les ours soient généralement moins actifs pendant l’hibernation, ils se déplacent occasionnellement, quoique à un rythme plus lent. Comment les ours bénéficient-ils du maintien d’un rythme circadien pendant l’hibernation ? En modifiant leur rythme circadien pendant l'hibernation, les ours peuvent toujours bénéficier des bienfaits énergétiques du cycle quotidien tout en conservant leur énergie, leur permettant ainsi de survivre sans nourriture pendant une période prolongée. Quelles sont les implications potentielles des perturbations du rythme circadien chez l’homme ? Les perturbations des rythmes circadiens chez l’homme ont été associées à une augmentation des problèmes métaboliques, à une prise de poids et à un risque plus élevé de maladies comme le diabète. Comprendre les rythmes circadiens d’autres organismes, comme les grizzlis, peut donner un aperçu de la manière d’atténuer ces risques.

Source : Université de l'État de Washington