Offres incroyables sur les cadeaux d'extérieur dans les soldes pré-Black Friday de Bass Pro Shops

Vous cherchez le cadeau parfait pour vos amis et votre famille amoureux du plein air ? Bass Pro Shops est là pour faciliter vos achats des Fêtes avec ses premières offres sur de grandes marques telles que Garmin, Hydro Flask, Osprey, et plus encore. Préparez-vous pour la saison des cadeaux en consultant ces incroyables offres pré-Black Friday, triées sur le volet rien que pour vous.

Idées de cadeau:

– Communicateur satellite Garmin inReach Mini 2 : maintenant 100 $ de réduction ! Gardez vos proches en contact même lorsqu'ils sont hors service. Ce messager satellite compact de Garmin change la donne. Ne manquez pas notre revue détaillée de l'inReach Mini 2 pour en savoir plus sur ses fonctionnalités impressionnantes.

– Garmin inReach Messenger : économisez 50 $ ! Bénéficiez d'une autonomie de batterie plus longue pour les messages en arrière-pays. Consultez notre revue pour voir pourquoi c’est un incontournable pour les amateurs de plein air.

– Communicateur satellite GPS portable Garmin inReach Mini : profitez de 120 $ de réduction ! Ce communicateur GPS portable gardera vos proches en sécurité et connectés lors de leurs aventures en plein air. Apprenez-en davantage sur ses capacités.

– Sac à dos Osprey Ariel 55 pour femme : obtenez 25 % de réduction ! Un sac à dos confortable et durable spécialement conçu pour les femmes. Dépêchez-vous de conclure cette offre avant qu'elle ne disparaisse.

Cadeaux économiques :

– Couverture d'extérieur Rumpl Original Puffy : économisez 20 % ! Restez au chaud et au chaud pendant les séjours en camping avec cette couverture légère et pliable.

– Hydro Flacon 20 oz. Bouteille d'eau à large goulot : profitez de 23 % de réduction ! Gardez vos boissons froides ou chaudes pendant des heures grâce à cette bouteille d'eau de haute qualité.

– Sac étanche Sea to Summit Big River : maintenant 23 % de réduction ! Protégez votre équipement de l'eau et de l'humidité avec ce sac étanche durable de Sea to Summit.

– Powerbank BioLite Charge PD USB-C : économisez 37 % ! Ne soyez plus jamais à court de batterie grâce à cette banque d'alimentation portable, parfaite pour recharger vos appareils en déplacement.

– Pinte empilable YETI Rambler de 16 onces avec couvercle MagSlider : profitez de 25 % de réduction ! Gardez vos boissons à la température idéale avec ce verre à pinte isolé.

– YETI Rambler 14 onces. Mug avec couvercle MagSlider : obtenez 20 % de réduction ! Sirotez vos boissons chaudes préférées partout où vous allez avec cette tasse robuste et élégante.

Stuffers:

– Lingettes anti-tiques et insectes Ben's 30 % DEET : Économisez 28 % ! Éloignez les insectes embêtants avec ces lingettes anti-insectes pratiques et efficaces.

– Tasse de camp pliable Sea to Summit X-Mug : maintenant 28 % de réduction ! Savourez vos boissons chaudes dans cette tasse compacte et pliable, parfaite pour les sorties en camping.

– Sea to Summit Wilderness Wash : profitez de 40 % de réduction ! Restez propre et frais avec ce nettoyant multi-usage biodégradable.

– Serviette Rumpl Everywhere : économisez 20 % ! Séchez-vous rapidement avec cette serviette polyvalente et légère, idéale pour les aventures en plein air.

Ne manquez pas ces offres fantastiques lors de la vente pré-Black Friday de Bass Pro Shops. Trouvez d'autres options de cadeaux pour les systèmes de couchage et le matériel de camping qui raviront sûrement tout amateur de plein air sur votre liste.