Bank of America fermera plus de 100 succursales aux États-Unis d'ici la fin de l'année

Bank of America a annoncé son intention de fermer plus de 100 succursales aux États-Unis d'ici la fin de cette année, signalant un changement stratégique visant à réduire l'empreinte de sa banque de détail. La banque basée à Charlotte a déjà fermé 95 succursales en 2023 et a l’intention d’en fermer 15 autres d’ici la fin de l’année en cours.

La décision de fermer des succursales physiques fait partie d’une tendance plus large du secteur qui a débuté en 2010 et a été accélérée par la pandémie de COVID-19. Les pénuries de main-d'œuvre et la diminution du trafic piétonnier ont incité de nombreuses banques, dont Bank of America, à réévaluer leur présence physique.

Cependant, même si Bank of America réduit son réseau de succursales physiques, elle reste déterminée à répondre aux demandes des clients en matière de solutions bancaires numériques. La banque vise à proposer des options bancaires en ligne robustes pour garantir que les clients puissent facilement accéder à leurs services financiers à distance.

Dans le New Jersey, Bank of America a fermé une succursale en 2023, contrairement à la déclaration précédente qui mentionnait quatre fermetures. La succursale fermée était située au 288 North Broad St. à Elizabeth. De plus, la banque prévoit de fermer trois succursales dans le canton de Lawrence, Spotswood et New Milford d'ici la fin de 2024.

Il convient de noter qu’il y a un développement positif parmi les fermetures dans le New Jersey. Une succursale à Hoboken déménage vers une nouvelle adresse, du 1 Firehouse Plaza au 55 Washington Street.

Les efforts de restructuration de Bank of America s'étendent au-delà du New Jersey. La banque a confirmé ou prévu des fermetures dans d'autres États, notamment l'Arizona, la Californie, le Connecticut, le District de Columbia, la Floride, la Géorgie, l'Illinois, le Massachusetts, le Maryland, le Michigan, le Missouri, la Caroline du Nord, le New Hampshire, le Nevada, New York, l'Oklahoma et l'Oregon. , Pennsylvanie, Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Virginie et Washington.

Alors que le secteur bancaire continue d'évoluer à l'ère numérique, les institutions financières comme Bank of America adaptent leurs stratégies pour s'aligner sur les préférences des clients et les avancées technologiques.